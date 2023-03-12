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Savunma Bakanı Hulusi Akar anlaşmanın uzatılacağından umutlu olduklarını dile getirdi. Fotoğraf: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

Hulusi Akar'dan tahıl koridoru anlaşmasına 'devam' sinyali

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda imzalanan tahıl anlaşmasının uzatılmasına tarafların olumlu yaklaştığını ifade etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ve Birleşmiş Milletler'in aracılığıyla Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılabileceğini söyledi. AA Editör Masası’na katılan Akar, 22 Temmuz 2022’de imzalanan mutabakat muhtırasının süresinin geçen Kasım ayında uzatıldığını belirterek, 18 Mart’ta süresi dolacak anlaşmanın yeniden uzatılabileceğini belirtti.

"Anlaşmanın sürdürülmesinden yanayız"

Bu anlaşmayla şu ana kadar 795 gemi ile 24 milyon tona yakın tahılın taşındığını söyleyen Akar, bazı sıkıntılar olmasına rağmen; Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’in katkılarıyla uyumlu bir şekilde faaliyetlerin sürdürüldüğünü kaydetti. Akar, "Biz, bunun sürdürülmesinden yanayız. 18 Mart öncesinde yaptığımız girişimler ve temaslarda, hem Ukrayna hem Rusya tarafıyla yaptığımız ayrı ayrı görüşmelerde, iki taraf da bu konuya olumlu bakıyor, yaklaşıyor. Biz, bunun olumlu bir şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz" diye konuştu. Özellikle Afrika ülkeleri açısından bu tahılın ulaştırılmasının büyük önemi haiz olduğuna dikkat çeken Akar, temennilerinin anlaşmanın devamı yönünde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece tahıl konusunda değil, Rusya-Ukrayna ilişkileriyle alakalı bütün konularda Volodimir Zelenskiy ve Vladimir Putin ile temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya: Henüz müzakere yok

Diğer yandan Moskova, şu ana kadar anlaşmadan yalnızca Ukrayna'nın çıkar sağladığını belirterek, buna karşın Rusya tarım ürünlerine yönelik Batı blokajının sürdüğüne dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Pazar günü yaptığı açıklamada anlaşmanın akıbetine ilişkin henüz Rus temsilcilerin katılımıyla herhangi bir müzakerenin gerçekleşmediğini vurguladı. Zaharova, Pazartesi günü Cenevre'de Birleşmiş Milletler'le Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'ne ilişkin müzakerelerin planlandığını sözlerine ekledi.

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Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, henüz müzakere masasına oturmadıklarını söyledi. Fotoğraf: Valery Sharifulin/TASS/IMAGO

Haftalarca süren müzakerelerin ardından geçen yılın Temmuz ayında, BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna tahılının Karadeniz'de oluşturulan güvenli bir koridor üzerinden ihraç edilmesini sağlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz Kasım ayında dört aylığına süresi uzatılan anlaşma, yaptırımlara rağmen Rusya'nın gübre ve gıda ihraç etmesine olanak sağlıyor. Ancak Moskova anlaşmadaki bu maddenin uygulanmadığını öne sürüyor.

DW,dpa/SÖ,HT

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