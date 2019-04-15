Hulusi Akar'dan ABD'de F-35 teması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara ile Washington arasında F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda yaşanan sorun nedeniyle gerginliğin sürdüğü bir dönemde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la bir araya geldi.

Görüşmenin "son derece yapıcı ve son derece olumlu bir yaklaşım içinde geçtiğini" belirten Akar, F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili olarak ise şöyle dedi:

"Stratejik ortaklar olarak ekonomik ve güvenlik konularındaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlardan birisi de F-35 konusu. F-35 projesinin aynı zamanda bir ortağıyız. Bu projenin bir ortağı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Zaten bu bütün taraflarca kabul edilmektedir. Aynı şekilde bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bu konuyu bir kez daha dile getirme fırsatı bulduk."

Akar, F-35 savaş uçağı tedariki kapsamında ABD'ye gönderilen dört Türk pilotun uçuş eğitimi ile bakım ekibinin teknik eğitimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Pentagon: Stratetik ortak olarak görüştüler

Akar-Shanahan görüşmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından da bir açıklama yapıldı. Bakanlık sözcüsü Charles Summers, Akar ve Shanahan'ın "stratetik ortak" olarak görüştüğünü ifade etti. Summers, "Görüşmede duruşlardan ziyade çıkarlara ve hem ABD-Türk işbirliğinin hem de NATO müttefikleri olarak her iki ülke ve bölge için karşılıklı güvenlik ve ekonomik refahı gerçekleştirmenin önemine odaklanıldı" dedi.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya hazırlanan Türkiye'yi F-35 programından çıkarmakla tehdit etmişti. F-35 projesi kapsamında bu uçakların bazı parçaları Türk şirketleri tarafından üretiliyor.

Washington S-400 gerilimi nedeniyle F-35 uçaklarının Türkiye'ye teslimatını hâlihazırda dondurdu.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 kararından vazgeçerek ABD'den Patriot hava savunma sistemi alacağından emin olduğunu söylemişti. Ancak Ankara henüz bu konuda geri adım atmadı. Hatta Erdoğan geçen hafta S-400'lerin planlanan teslimat tarihinin temmuz ayından da öne çekilebileceğini ifade etti.

DW,AFP,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe