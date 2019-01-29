Huawei ABD hükümetine dava açtı

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, ürünlerinin ABD'nin kamu kurumlarında ve bu kurumlarla çalışan şirketlerde kullanılmasını yasakladığı gerekçesiyle ABD hükümetine dava açtı.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Guo Ping, ABD'nin ulusal güvenliğine tehlike oluşturduğunu öne sürerek aldığı yasak kararının hukuki dayanağı olmadığını, Amerikan Kongresi'nin kararı destekleyecek kanıt sununadığını savundu. "Son çare olarak bu davayı açmaya mecbur kaldık" diyen Guo, yasağın Huawei'yi adil piyasa rekabetinden alıkoyduğunu bundan ABD'deki müşterilerin zarar gördüğünü ifade etti.

Huawei'nin ABD'deki operasyon merkezinin bulunduğu Teksas eyaletindeki federal mahkemede açılan davada Huawei'nin avukatları savunmalarını ABD'nin yasağının "anayasaya aykırı" olduğu temeline dayandırıyor. Dava dilekçesinde yasağın şirketin somut zararına olduğu, ayrıca gelecekte de zarara neden olacağı ve şirketin "ölüm cezası" anlamına gelen "ağır, kalıcı ve kaçınılmaz" bir yüke maruz kaldığı belirtiliyor. ABD hükümetinin iddialarının aksine Huawei'nin sahibinin Çin hükümeti olmadığı ve şirket üzerinden herhangi bir etksi olmaduğı savunuldu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Guo Ping

Huawei’yi teknoloji hırsızlığı yapmak, ticari sırları çalmak, İran'a yönelik yaptırımları delmek ve casusluk yapmakla suçlayan Adalet Bakanlığı, Çinli teknoloji devine dava açmıştı. Şirketin kurucusunun kızı ve üst düzey yöneticisi olan Meng Wanzhou da Kanada’da tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı. Huawei’nin ürünlerinin önemli bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyleyen ABD, yasağın dünyanın diğer ülkelerinde de yayılmasını istiyor. ABD, özellikle askeri üslerinin bulunduğu ülkelerde Huawei’in telekom ürünlerinin kullanımının kısıtlanması için çaba sarf ediyor.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Guo, ABD'nin açtığı davadanın siyasi olduğunu savunarak, Washington'ı Huawei'nin 5G ağına sağladığı katkıyı sınırlandırmaya çalıştırğını savundu. Huawei dünyanın önde gelen 5G altyapı ürecileri arasında. Şirketin aşırı hızlı 5G ağı teknolojisinin dünyada yaygınlaşmasıyla pazarda lider olacağı tahmin ediliyor.

AP,AFP/GY,HT

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