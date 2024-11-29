Rusya'dan Esad'a "durumu kontrol altına al" çağrısı

Suriye'de silahlı muhalif grupların Halep'e yönelik saldırısına Rusya'dan ilk tepki geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, saldırıların Suriye'nin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini belirtti, Suriye yönetiminden Halep'te düzeni yeniden sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Peskov, Şam rejiminden kontrolü sağlamak için "hızlı hareket etmelerini" istediklerini bildirdi.

Diğer yandan haber ajansı AFP'ye konuşan Suriye hükümetinden bir güvenlik yetkilisi takviye birliklerin Halep'e ulaştığını aktardı. Kent çepherinde "şiddetli çatışmalar yaşandığını" söyleyen yetkili, salgırganların şehre ulaşamadığını, takviye kuvvetlerin çatışmaya katılacağını söyledi.

El Mayedin televizyonu da Suriye birliklerinin Perşembe günü başlattığı karşı taarruzda bazı bölgeleri yeniden kontrol altına aldığını bildirdi.

M5 karayolunda ulaşım kesildi

Hatay'a sınır İdlib'i kontrol eden Heyet Tahrir Şam (HTŞ) militanları önceki gün rejim kontrolündeki Halep'e saldırı başlatmıştı. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı bazı gruplar da HTŞ'ye destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "terör organizasyonları" listesinde bulunan HTŞ'yi Türkiye de "terör örgütü" sayıyor.

Sahadaki gözlemcilere göre çatışmalarda şu ana dek en az 21'i SMO üyesi 135 muhalif ile aralarında İranlı milislerin de bulunduğu 83 rejim askeri öldü. Ayrıca Halep savunmasına destek veren Rus jetlerinin bombardımanında dördü çocuk 19 sivil, rejim güçlerinin top atışı sonucu ise bir çocuk yaşamını yitirdi.

Dün geç saatlerde HTŞ ve SMO unsurları Halep'i başkent Şam'a bağlayan M5 karayolunu ulaşıma kapattı ayrıca M4 ve M5 karayollarının kesişim noktasında da kontrolü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) üçüncü günde devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 14 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

"Ankara'dan Şam ve Moskova'ya mesaj"

HTŞ operasyonun, rejim güçlerinin artan saldırılarına yanıt olarak düzenlendiğini söylüyor. Örgüt yöneticisi Muhammed Beşir dün yaptığı açıklamada "düşmanın ateş kaynaklarını cephe hattının gerisine püskürtmeyi hedeflediklerini" kaydetti.

ABD merkezli New Lines Strateji ve Politika Enstitüsünden analist Nick Heras, Türkiye destekli bazı unsurların da çatışmalara katıldığına dikkat çekerek, bunun Ankara'dan Moskova ve Şam'a, "Suriye'nin kuzeyindeki askeri emellerinden geri adım atmaları yönünde bir mesaj" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İranlı general öldü

Heras'a göre İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik geçtiğimiz aylar boyunca devam eden saldırıları, silahlı muhaliflere "avantaj" sağladı. Çatışmanın Lübnan'da ateşkesin başladığı gün patlak verdiğine dikkat çeken Heras, "bir süredir Lübnan'la meşgul olan Hizbullah militanları yeniden Suriye'ye odaklanmadan" saldırının başlatıldığı yorumunu yaptı.

İran devlet haber ajansı çatışmalarda bir Devrim Muhafızları generalinin de öldüğünü aktardı. İran hükümeti saldırıyı "İsrail ve ABD'nin planı" olarak niteledi.

Çatışmaların yaşandığı bölgede ABD askeri bulunmuyor.

AFP / MUK,BK

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