HTŞ militanları Halep-Şam karayolunu kesti

Terör örgütü HTŞ'nin Halep'teki rejim güçlerine yönelik saldırısı üçüncü güne girdi. Türkiye destekli bazı SMO unsurlarının da aralarında olduğu rejim karşıtları başkent Şam'a bağlanan karayolunda ulaşımı kesti.

Suriye'de rejim güçlerine karşı sürpriz bir saldırı başlatan silahlı muhalif gruplar kuzeydeki Halep'i başkent Şam'a bağlayan ana karayolunda ulaşımı kesti.

Hatay'a sınır İdlib'i kontrol eden Heyet Tahrir Şam (HTŞ) militanları önceki gün rejim kontrolündeki Halep'e saldırı başlatmıştı. Sahadaki gelişmeleri izleyen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevine göre Türkiye destekli Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı bazı gruplar da HTŞ'ye destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "terör organizasyonları" listesinde bulunan HTŞ'yi Türkiye de "terör örgütü" sayıyor.

Gözlemevi çatışmalarda 20'si SMO üyesi 129 muhalif ile aralarında İranlı milislerin de olduğu 82 rejim askerinin öldüğünü aktardı. Ayrıca Halep savunmasına destek veren Rus jetlerinin bombardımanında dördü çocuk 19 sivilin, rejim güçlerinin top atışı sonucu ise bir çocuğun öldüğünü rapor etti.

Şam bağlantısı kesildi

HTŞ ve SMO unsurları Şam ve Halep kentlerini bağlayan M5 karayolunu ulaşıma kapattı ayrıca M4 ve M5 karayollarının kesişim noktasında da kontrolü ele geçirdi. Gözlemevi, "Rejim güçlerince yıllar önce yeniden açılan karayolu tekrar hizmet dışı" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) üçüncü gününe giren çatışmalar nedeniyle yaklaşık 14 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

"Ankara'dan Şam ve Moskova'ya mesaj"

HTŞ operasyonun, rejim güçlerinin artan saldırılarına yanıt olarak düzenlendiğini söylüyor. Örgüt yöneticisi Muhammed Beşir dün yaptığı açıklamada "düşmanın ateş kaynaklarını cephe hattının gerisine püskürtmeyi hedeflediklerini" kaydetti.

ABD merkezli New Lines Strateji ve Politika Enstitüsünden analist Nick Heras, Türkiye destekli bazı unsurların da çatışmalara katıldığına dikkat çekerek, bunun Ankara'dan Moskova ve Şam'a, "Suriye'nin kuzeyindeki askeri emellerinden geri adım atmaları yönünde bir mesaj" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İranlı general öldü

Heras'a göre İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik geçtiğimiz aylar boyunca devam eden saldırıları, silahlı muhaliflere "avantaj" sağladı. Çatışmanın Lübnan'da ateşkesin başladığı gün patlak verdiğine dikkat çeken Heras, "bir süredir Lübnan'la meşgul olan Hizbullah militanları yeniden Suriye'ye odaklanmadan" saldırının başlatıldığı yorumunu yaptı.

İran devlet haber ajansı çatışmalarda bir Devrim Muhafızları generalinin de öldüğünü aktardı. İran hükümeti saldırıyı "İsrail ve ABD'nin planı" olarak niteledi.

Çatışmaların yaşandığı bölgede ABD askeri bulunmuyor.

AFP / MUK,BK

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