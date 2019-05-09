HTŞ liderinden destekçilerine İdlib çağrısı

Suriye'nin İdlib vilayetinde El Kaide'nin uzantısı radikal Heyet Tahrir Şam (HTŞ) hafta sonunda bir video mesajı yayınladı. Örgütün lideri Ebu Muhammet Colani'nin görüldüğü videoda örgüt lideri İdlib'de kendilerine yönelik yoğunlaşan hava saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamasında, "Silah tutabilecek herkese savaş alanına gelme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Şam yönetimi ve müttefiki Rusya, geçen haftalarda İdlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Heyet Tahrir Şam lideri Muhammed Colani'ye göre bu saldırılar daha önce alınan bütün kararların ortadan kalkması anlamına geliyor.

HTŞ lideri Colani'nin görüldüğü videonun ne zaman ve nerede çekildiğine yönelik bilgi bulunmuyor. Colani videoda kırsal bir alanda, çimenlerin üzerine oturmuş bir şekilde görülüyor. Bir aktiviste göre video Hama vilayetinin kuzeyinde çekildi. Videonun Beşar Esad'a bağlı güçlerin düzenlediği bir saldırının ardından çekildiği tahmin ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl Eylül ayında Soçi'de düzenledikleri zirvede İdlib'de 15-20 kilometre genişliğinde silahtan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırmıştı. Muhalif örgütlerin, oluşturulacak bu silahtan arındırılmış bölgeden çıkmalarının yanı sıra bu örgütlerin ellerindeki ağır silahları da bölgeden çekmeleri öngörülmüştü. Bu "çatışmasızlık bölgelerinin" denetim ve gözetim görevi ise Türkiye'ye verilmişti . Çatışmasızlık bölgeleri kademeli olarak yerini şiddete bıraktı. Rusya destekli Suriye ordusunun bir süredir hava saldırıları düzenlediği bölgeyi binlerce sivil terk etti. El Kaide'nin uzantısı Heyet Tahrir Şam bu yıl Ocak başında isyancı diğer grupları bastırarak, İdlib'de kontrol altındaki alanı genişletmişti. İdlib "muhaliflerin son kalesi" olarak görülüyor.

AFP, DW / HT,GA

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