HSK'den Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili karar aldı. Kurul Anadolu Ajansı'nın haberine göre Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada babası Şaban Vatan'ın "müfettiş incelemesi yapılması" talebi doğrultusunda inceleme başlattı.

Giresun’da yaşayan baba Şaban Vatan, kızı Rabia Naz'ın intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanıyor. Yaklaşık bir yıldır kızının ölüm nedenini araştıran, adalet arayan Şaban Vatan'ın mahkeme kararıyla üç hafta süreyle akıl hastanesine yatırılmasına karar verilmişti.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Nisan'da bu konuyla ilgili açıklama yapmış, baba Şaban Vatan hakkında verilen "gözlem altına alınma" kararının, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgisi bulunmadığını belirtmişti. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 12 Nisan 2018'de hayatını kaybettiği olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği, bütün iddia ve ihtimallerin araştırıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu karar, aralarında Şaban Vatan'ın öz kardeşinin de bulunduğu şikayetçilerin başvurusu üzerine başlatılan dört ayrı soruşturmada uygulanması zorunlu bir hukuki prosedüre dayanmaktadır. Kardeşinin Şaban Vatan hakkında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na tehdit suçundan yaptığı şikayet başvurusunda, adı geçenin süregelen psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilmiş, hastane kayıtlarında yapılan araştırmayla iddialarının doğruluğu teyit edilmiştir. Bu tespit karşısında ilgilinin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi kanuni bir zorunluluğa dayanmaktadır" denilmişti.

Olayın geçmişi

Olaylar, Giresun’da yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın, 12 Nisan 2018'de evlerinin önünde ağır yaralı olarak bulunmasıyla başladı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Baba Şaban Vatan ise kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü savunuyor. Şaban Vatan, kızının ölümüne neden olan aracı, Giresun’un Eynesil ilçesinin AKP’li belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığını iddia ediyor. DW Türkçe'ye konuşan ve yaşadıklarını anlatan baba, kızının ölümüne dair gerçeklerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını söylemişti.

DW / HT, SSB

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