HSK'dan Zeydan kararı veren mahkemeye inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 55,48 oy alarak Van Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğini kaybettiği gerekçesiyle mazbatanın yüzde 27,15 oy alan AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesine tartışma yaratmıştı.

Karar hem siyasi olarak tepki toplamış hem de Van'da protestolara sebep olmuştu.

Van'daki kriz,Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararının seçime iki gün kala kaldırılması ve seçilme yeterliliğini kaybettiği gerekçesiyle adaylığının geçersiz sayılmasıyla başlamıştı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) başvuruda bulunduğu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise daha sonra mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi.

AU,EC,HS

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