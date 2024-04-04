  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yerel seçimlerTürkiye ekonomisiAşırı sağın yükselişi
PolitikaTürkiye

HSK'dan Zeydan kararı veren mahkemeye inceleme

4 Nisan 2024

HSK Van Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren mahkeme hakkında inceleme başlattı.

https://p.dw.com/p/4eQdz
Fotoğraf: Murat Kocabas/Middle East Images/AFP/Getty Images

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 55,48 oy alarak Van Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğini kaybettiği gerekçesiyle mazbatanın yüzde 27,15 oy alan AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesine tartışma yaratmıştı.

Karar hem siyasi olarak tepki toplamış hem de Van'da protestolara sebep olmuştu.

Van'daki kriz,Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararının seçime iki gün kala kaldırılması ve seçilme yeterliliğini kaybettiği gerekçesiyle adaylığının geçersiz sayılmasıyla başlamıştı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) başvuruda bulunduğu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise daha sonra mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi.

AU,EC,HS

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?