HSK’dan yargıdaki "şaibeli" isimlere tenzil-i rütbe

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, adli ve idari yargıyı kapsayan 506 kişilik kararname hazırladı. Kararnameyle, haklarında birçok iddia bulunan ve HSK’nın soruşturma açtığı yargı üyeleri "tenzil-i rütbe"ye uğradı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire, 480’i adli, 26’sı idari olmak üzere 506 kişilik mazeret kararnamesini açıkladı. Kararnamede en dikkat çeken değişiklikler İstanbul’da yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın "Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet çarkı”na ilişkin HSK’ya yaptığı şikayetin ardından HSK; dönemin sulh ceza hakimi Sidar Demiroğlu’nu açığa almıştı.

HSK, mazeret kararnamesinde ise Uçar’ın yakın çalışma ekibinde yer alan Anadolu Savcısı Gökalp Kökçü'yü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine gönderdi. Kökçü, başta Dilan/Engin Polat çifti olmak üzere fenomenler hakkında yürütülen kara para ve örgüt soruşturmasının başındaydı.

Yine Anadolu Başsavcı Vekili Mesut Erdinç Bayhan da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne düz savcı olarak atandı. Bayhan, Uçar’ın HSK’ya yaptığı şikayetin ardından HSK müfettişleri tarafından tanık olarak dinlenmişti. Bu görevden almaların Anadolu Adliyesi’nde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

Adnan Oktar kararı

"Adnan Oktar Suç Örgütü"ne yönelik davada bozma ve tahliye kararına imza atan ve bu nedenle HSK’nın yargılama izni verdiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Daire Başkanı Reyhan Yaman, Bakırköy Hakimliği’ne; İstanbul BAM Savcısı Ali Parlar, Büyükçekmece Savcılığı’na atandı. Adnan Oktar grubuyla irtibatı olduğu öne sürülen İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Önder Yaman ise Bakırköy Adliyesi’ne düz savcı oldu.

"FETÖ Borsası" sürgünü

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaparken adı "FETÖ Borsası"na karışan, mal varlığında olağanüstü artış tespit edilen ve bu kapsamda Yargıtay’da yargılanan Okan Bato, yer değiştirme cezası kapsamında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’ndan Erzincan Savcılığı’na gönderildi.

Ankara Adliyesi’nde kaçakçılık ve örgütlü suçlardan sorumlu başsavcı vekili Ahmet Yıkılmaz da tenzili rütbe ile Yargıtay Savcılığı’na kaydırıldı. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten büronun başındaki isim Yıkılmaz, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde bu göreve getirilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Duman ise Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Duman’ın yargıdaki İstanbul Grubuna yakın isimlerden olduğu iddia ediliyordu.

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