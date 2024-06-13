Sinan Ateş dosyasının eski savcısına tenzilirütbe

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargıya ilişkin hazırladığı kararnameyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını yürütürken görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer'i Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atadı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnamede adli yargıda 4 bin 009, idari yargıda ise 290 olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bunlar arasında en dikkat çekeni, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını yürütürken geçen yıl Temmuz ayında görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer oldu.

Durdu Özer, kararnameyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Bu atama, Özer için tenzilirütbe anlamına geliyor. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına Ocak 2023'te atanan Durdu Özer, cinayetin faillerinden Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP'li Avukat Serdar Öktem gibi kritik şüphelilerin tutuklanmasını sağlamıştı. Özer, yine Tolgahan Demirbaş'ın telefonunda yaptırdığı bilirkişi incelemesi sonucunda olayla ilgili Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bağlantısını tespit etmişti. Özer'in talebi üzerine dosyanın şüphesi olan Yıldırım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı alınmıştı.

Özer'in görevden alınmasının ardından soruşturma, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar durmuştu. Mayıs ayında hazırlanan iddianamede ise 22 tutuklu şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın arasında bulunduğu 17 tutuksuz şüphelinin dosyası ise ayrılmıştı.

Durdu Özer ile birlikte görevden alınan bir diğer savcı olarak Durmuş Ali Kaya ise Diyarbakır Çınar Savcılığı'na atandı.