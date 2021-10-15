HSK üyesi Hamit Kocabey neden istifa etti?

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı HSK seçimi konusunda uzlaştı

Partiler arasında sağlanan uzlaşıya göre HSK'ya seçilen yedi üyenin dördü Cumhur İttifakı, üçü Millet İttifikatından oldu. Üye seçiminde kontenjan ayrılmayan HDP ise, Karma Komisyon toplantısındaki seçime katılmadı.