 HSK üyesi Hamit Kocabey neden istifa etti? | GÜNDEM | DW | 15.10.2021

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GÜNDEM

HSK üyesi Hamit Kocabey neden istifa etti?

Yargı kulislerinde HSK üyesi Kocabey'in istifasının nedenine ilişkin farklı iddialar dile getirilirken, Kocabey'in istifasını bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli'nin istediği belirtiliyor.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey'in dün sürpriz bir şekilde istifa etmesinin yankıları sürüyor.

2017 yılında TBMM tarafından HSK üyeliğine ilk kez seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçilmişti.

Kocabey'in hiçbir gerekçe göstermeden istifa etmesinin perde arkasını DW Haber araştırdı.

Buna göre, Kocabey'in istifasını bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli'nin istediği belirtiliyor. İşte yargı kulislerinde konuşulanlar…

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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