HSK üyesi Hamit Kocabey neden istifa etti?

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Yargı kulislerinde HSK üyesi Kocabey'in istifasının nedenine ilişkin farklı iddialar dile getirilirken, Kocabey'in istifasını bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli'nin istediği belirtiliyor.
Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey'in dün sürpriz bir şekilde istifa etmesinin yankıları sürüyor.
2017 yılında TBMM tarafından HSK üyeliğine ilk kez seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine ikinci kez seçilmişti.
Kocabey'in hiçbir gerekçe göstermeden istifa etmesinin perde arkasını DW Haber araştırdı.
Buna göre, Kocabey'in istifasını bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli'nin istediği belirtiliyor. İşte yargı kulislerinde konuşulanlar…
Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!
Alican Uludağ
© Deutsche Welle Türkçe
Partiler arasında sağlanan uzlaşıya göre HSK'ya seçilen yedi üyenin dördü Cumhur İttifakı, üçü Millet İttifikatından oldu. Üye seçiminde kontenjan ayrılmayan HDP ise, Karma Komisyon toplantısındaki seçime katılmadı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, "AYM kararlarına uymayan terfi edemez" ilkesini ihlal ederek Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'i birinci sınıf hâkim yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dört isim atandı.