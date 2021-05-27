HSK üyeliğine 4 isim atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı son atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sabah saatlerinde yayımlanan kararlarla, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dört yeni üye ayrıca Türkiye Varlık Fonu ve Rekabet Kuruluna da yeni üye atandı.

HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine getirildi.

Üye seçimlerinin Anayasa'nın 159’uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

TBMM'de 25 Mayıs düzenlenen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçiminde, Ergün Şahin (Yargıtay üyesi), Ömür Topaç (Yargıtay üyesi), Sinan Esen (Yargıtay üyesi), Aysel Demirel (Danıştay üyesi), Cumhur Şahin (öğretim üyesi), Bilal Temel (avukat) ve Hamit Kocabey (avukat) HSK üyeliklerine seçilmişti.

HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanı, Adalet Bakan Yardımcısının yanı sıra cumhurbaşkanınca seçilen dört ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen yedi üye olmak üzere 13 üyeden oluşuyor.

HSK'nın 25 Mayıs'ta yayınladığı son kararnamesi ile, adli yargıda 2 bin 582 idari yargıda 488 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Öte yandan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın’ın yerine de Alpaslan Çakar ayrıca Rekabet Kurulu Üyeliği’ne de Cengiz Çolak atandı.

DW/ EC, MK

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