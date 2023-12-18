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Politikaİsrail

HRW'den İsrail'e ağır suçlama: Siviller aç bırakılıyor

18 Aralık 2023

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İsrail hükümetini Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında sivilleri kasıtlı olarak aç bırakmakla suçladı. İsrail hükümeti kuruluşa tepki gösterdi.

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Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde, sac üstünde ekmek pişiren kadınlar - (16.11.2023)
Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde ekmek pişiren kadınlarFotoğraf: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail hükümetini Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bir parçası olarak sivilleri kasten aç bırakmakla suçladı.

Merkezi New York'ta bulunan kuruluşun yayınladığı raporda, "İsrail hükümeti işgal altındaki Gazze Şeridi'nde sivilleri aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak kullanıyor, bu savaş suçudur" ifadesini kullandı. Kuruluş raporda ayrıca, "İsrail güçleri su, gıda ve yakıt sevkiyatını kasıtlı olarak engelliyor, insani yardımlara kasten engel oluyor, tarım arazilerini bariz bir biçimde yerle bir ediyor ve sivil halkı hayatta kalmaları için vazgeçilmez mallardan mahrum bırakıyor" dedi. 

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İsrail hükümeti ise HRW'ye tepki göstererek, kuruluşu "Yahudi düşmanı ve İsrail karşıtı" olmakla suçladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, kuruluşun 7 Ekim'de İsraillilere yönelik saldırıları kınamadığını belirterek, "İsraillerin çektiği acıları ve insan haklarını görmezden gelirken, Gazze'de yaşananlar hakkında konuşmanın ahlaki bir temeli yoktur" dedi. 

Radikal İslamcı Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda, İsrail'in verdiği bilgilere göre bin 1140 İsrailli öldürülürken, 250 İsrailli rehin alınarak Gazze Şeridi'ne götürüldü. Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre ise, İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 18 bin 800 insan yaşamını yitirdi. Ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne kısıtlı olarak gıda, su, yakıt ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapılabiliyor. İsrail son olarak geçen Cuma günü Gazze Şeridi'ne insani yardımların gönderilmesi için geçici süreliğine Kerem Şalom sınır kapısını açma kararı almıştı. Bugüne dek insani yardımlar yalnızca Mısır'ın Refah sınır kapısından gönderiliyordu. Mısır Kızılhaçı'nın verdiği bilgiye göre Pazar günü yardım malzemeleri taşıyan 79 aracın Gazze Şeridi'ne gitmesine izin verildi.

 

AFP / HT,ET

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