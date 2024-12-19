HRW: İsrail'in eylemleri soykırım anlamına geliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İsrail'in Gazze'de temiz suya erişimi kasıtlı olarak engelleyerek binlerce kişinin ölümüne yol açtığını, bunun yasal olarak soykırım ve imha anlamına geldiğini belirtti.

Perşembe günü yayınlanan 184 sayfalık raporda bazı İsrailli yetkililerin "Filistinlileri yok etmek istedikleri" yönünde geçmişte yaptıkları açıklamalara da yer verildi.

İsrail ise soykırım iddialarını reddediyor, 7 Ekim 2023'teki Hamas baskınına yanıt olarak başlattığı saldırıda uluslararası hukuka saygı duyduğunu savunuyor. Rapora tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanlığı, "HRW bir kez daha İsrail karşıtı propaganda için iftiraları yayıyor. Yalanlarla dolu bu rapor HRW'nin düşük standartları için bile şaşırtıcı" açıklamasını yaptı.

Af Örgütü de "soykırım" dedi

HRW, Uluslararası Af Örgütü'nden (Amnesty International) sonra İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak niteleyen ikinci büyük insan hakları örgütü oldu.

Bu ay başında yayınladığı 300 sayfalık raporunda Af Örgütü İsrail ordusunun kasıtlı olarak savaş suçu işlediğini kaydetmiş, İsrail'e silah sevk eden ülkelere "soykırıma ortak olma riskiyle karşı karşıyasınız" uyarısını yapmıştı.

Her iki rapor da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlendiğine dair güçlü şüpheler bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmasını izliyor.

Günde sadece birkaç litre

HRW Ortadoğu direktörü Lama Fakih rapora ilişkin basın toplantısında, "Bulduğumuz şey İsrail hükümetinin, Gazzelilere hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları suyu sağlamayı kasıtlı olarak reddettiği oldu" dedi.

Raporda İsrail'in Gazze'ye su temin etmeyi kestiği; elektrik ve yakıt girişini de engelleyerek Gazze içindeki su tesislerinin çalışmasını önlediği belirtildi. Bunun Gazzelileri, hayatta kalmak için gerekli alt sınır olan günlük 15 litrenin çok altında, sadece birkaç litre su ile idare etmeye zorladığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında 45 binden fazla Filistinli öldü, 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'deki neredeyse tüm yapılar kullanılamaz hale geldi.

Reuters,AFP,DW / MUK,HS

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