HRW: Engelli bireyler savaşta kaçamadıkları için ölüyor

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Birleşmiş Milletler’den savaş bölgelerinde yaşayan engelli bireylerin daha iyi korunmasını talep etti. HRW, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli erkek, kadın ve çocukların silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde tehlike altında olduğuna dikkat çekti.

HRW'nin açıklamasında, dünya genelinde milyonlarca engelli insanın şiddetten, baskıdan ve savaştan kaçtığı, insan hakları ihlallerine uğradıkları belirtildi. Savaş ve barışa ilişkin uluslararası müzakerelerde de bu kişilerin pek rol oynamadığı dile getirildi. Açıklamada, dünyada bir milyardan fazla kişinin engelli olduğu, bunun dünya nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiği ifade edildi.

20 Haziran 2018'de Suriye'de çekilen bir fotoğraf

İnsan Hakları İzleme Örgütü açıklamasında, çatışmaların yaşandığı Irak, Güney Sudan ve Yemen'de engelliler üzerine yaptığı inceleme ve araştırmalarından çıkan sonuca da yer verdi. Buna göre, birçok engelli bireyin, kaçamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği vurgulandı.

HRW'nin verdiği bilgilere göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pazartesi günü yapacağı oturumda, çatışma yaşanan bölgelerde engelli insanların durumunu ele alınacak.

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