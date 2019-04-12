 HRW: CIA güdümlü özel kuvvetler savaş suçu işliyor | DÜNYA | DW | 31.10.2019

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DÜNYA

HRW: CIA güdümlü özel kuvvetler savaş suçu işliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Afganistan'da CIA denetimindeki özel kuvvetlerin savaş suçu işlediğini ileri sürdü. Raporda, Afgan birliklere yargısız infaz gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.

Afganistan'da özel kuvvetlere yönelik ağır suçlamalar yapılıyor (Sembol fotoğraf)

Afganistan'da özel kuvvetlere yönelik ağır suçlamalar yapılıyor (Sembol fotoğraf)

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW),  Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) destekli kuvvetlerin Afganistan'da savaş suçları işlediği suçlamasında bulundu. HRW raporunda Afgan istihbaratı bünyesindeki özel kuvvetlere, sivil halkın üzerine ateş açılması, hastanelere silahlı saldırıların düzenlenmesi ve gözaltına alınanların kaybedilmesi gibi suçlamalar yöneltildi.

53 sayfadan oluşan raporda, NDS adı verilen Afgan kuvvetlerinin, 2017 -2019 yılları arasında 14 kez savaş suçu işlediği belirtilirken, söz konusu birliğin derhal feshedilmesi ve ihlallerin bağımsız bir heyet tarafından soruşturulması istendi.

Afgan özel kuvvetlerinin gece baskınları düzenleyerek, muhalifleri evlerinden aldıkları, bunların bazılarını direnmemelerine rağmen, yargısız infaz yoluyla öldürdükleri de raporda dile getirilen suçlamalar arasında yer aldı.

"Tamamen CIA'e bağlı"

Rapora göre bu özel birlikler Afgan istihbaratı NDS bünyesinde olmasına karşın emir komuta zincirinde ne bağlı olduğu istihbarat kuruluşuna ne de ABD ordusuna tabi. Afgan özel kuvvetlerinin büyük ölçüde CIA'in yönlendirmeleriyle faaliyet gösterdiği ve askerlerin seçimi ve eğitiminin büyük ölçüde CIA tarafından yapıldığına dikkat çekilen raporda, aynı şekilde silahların da yine CIA tarafından temin edildiği, özel kuvvetlerin kısmen ABD özel birlikleri tarafından da desteklendiği belirtiliyor.

Afganistan Milli Güvenlik Konseyi Perşembe günü yaptığı açıklamada, özel birliklerle ilgili sorunların çözümü için bir dizi reform girişimlerinde bulunulacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, "HRW raporunda bazı gerçekler ortaya konulsa da açıklığa kavuşması gereken bilgiler var" denildi. 

dpa / TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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