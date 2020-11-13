Hristiyan Birlik'in ilk Müslüman başkan vekili

Almanya'da koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile adlarından söz ettiren Türkiye kökenli bilim insanları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'den sonra siyaset dünyasından da göçle ilintili bir başarı hikayesi daha geldi. 1960'lı yıllarda İstanbul'dan Almanya'ya göç eden bir işçi ailesinin kızı olarak Köln'e bağlı Frechen kasabasında dünyaya gelen Aylin Kocabeygirli, 4 yaşından beni yaşadığı Hürth kentinin Belediye Başkanı Dirk Breuer'in vekili oldu.

Muhafazar çizgideki Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) geçen ay yapılan yerel seçimlerde Belediye Meclisi'ne seçilmeyi başaran Kocabeygirli'yi partisi başkan vekilliğine aday göstermişti. Belediye Meclisi'nde geçen hafta yapılan oylamada, en yakın rakibi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayını geride bırakan genç siyasetçi şehirde bu göreve gelen ilk göçmen ve Müslüman kadın oldu.

"Aslında bir farkımız yok"

Almanya'daki 13 Türkiye Başkonsolosluğu'dan birinin de bulunduğu, yaklaşık 60 bin nüfuslu Hürth'te sosyal çalışmalarıyla tanınan 44 yaşındaki Aylin Kocabeygirli, 6 yıl önce siyasete girdiğinde bir gün Belediye Başkan Vekili olacağını "hiç aklından bile geçirmediğini" söylüyor.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kocabeygirli, "Hristiyan değerlerini temsil eden bir siyasi partiye üye olmamda büyük ölçüde kentimizin çoğulcu toplum yapısı rol oynadı. Çünkü burada çok sayıda ulustan insan, huzur ve dostluk içinde yaşıyor. Benim niyetim bu huzur ortamını daha da ileriye taşımak" diyor.

Kendisine sık sık "Neden bir Müslüman olarak Hristiyan değerlerini esas alan bir partiyi tercih ettiğinin" sorulduğunu belirten Aylin Kocabeygirli, "Onlara hep şunu söylüyorum: Bizim aslında farkımız yok. Ortak yanlarımız daha fazla. Allahımız aynı, Almanca 'Gott', Türkçe 'Allah' diyoruz. Evet, kitaplarımız farklı, ama yolumuz aynı. Hepimiz de bir Allah'a doğru yürüyoruz. Evet, ben böyle inanıyorum" diye yanıt verdiğini ifade ediyor.

Adaylık teklifinin parti yöneticilerinden geldiğini sözlerine ekleyen Kocabeygirli, 6 yıldır Uyum ve Belediye Meclisi'nde "Bilinçli Vatandaşlar" olarak tanımlanan gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yaptığını anlatıyor. Kocabeygirli, "Partimizin il teşkilatı bu çalışmalarımdan duyduğu memnuniyetten dolayı aday olmamı önerdi. Kentimizde daha önce hiç kadın başkan vekili olmamış. Aynı şekilde göçmen geçmişi olan bir başkan vekili de olmamış. Bunlar beni heyecanlandırdı" diye konuşuyor.

Hürth kentinin belediye binası

"Biz burada hepimiz hemşehriyiz, aynı kentin insanlarıyız" diyen Kocabeygirli, sözlerini "Gönül rahatlığıyla kentteki camiye de gidiyorum, kiliseye de gidiyorum veya başka bir ibadethaneye… Oradaki hemşehrimle kentimizin sorunlarını konuşuyoruz" şeklinde sürdürüyor.

İlkokula başladığında okuldaki tek Türk çocuğu olduğunu anlatan Kocabeygirli, "Sınıf aradaşlarım bana bakıp, 'Aaaa gerçek bir Türk' diyorlardı. Onlara ilginç geliyordum. Ama kısa sürede kaynaştık ve hiçbir zaman ayrımcılığa uğramadım" diyor.

"Memleketim Hürth, Almanya"

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirdiğini anlatan Kocabeygirli, bu nedenle Alman arkadaşlarıyla başta aralarında ilginç diyaloglar geçtiğini de belirterek şöyle bir örnek veriyor:

"Mesela, tatil planlarımızı konuşurken ve ben tatile Türkiye'ye gideceğimi söylediğimde Alman komşularımız, daha sonra da iş arkadaşlarım genellikle şöyle derlerdi: 'Aaa memleketine gidiyorsun yani?' Onlara cevabım şu oldu hep: Sadece tatile gidiyorum. Benim memleketim burası ve şunu tekrar ifade etmek isterim ki; benim memleketim Hürth ve Almanya."

Hürth Köln'e sınırı olan bir kent

Kocabeygirli ilk değil

Aylin Kocabeygirli CDU'lu ilk Türkiye kökenli Müslüman Belediye Başkan Vekili, ancak Almanya'da farklı partilerden Türkiye kökenli belediye başkanları ve yardımcıları uzun süredir var.

Aşağı Saksonya Eyaleti'nin başkenti Hannover'de 10 Kasım 2019'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde Yeşiller'in adayı Belit Onay büyükşehir belediye başkanı seçilmişti. Başkan seçilmeden önce eyalet parlamentosu üyesi olan Onay, Almanya'daki ilk Türkiye kökenli büyükşehir belediye başkanı unvanını da elde etti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Duisburg kentinde Erkan Kocalar 2009, 2014 ve 2020'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerini art arda kazandı. Sol Partili Kocalar, SPD'li Belediye Başkanı Sören Link'e vekalet ediyor. SPD'li Serhat Ulusoy da bu yılın Kasım ayı başından itibaren Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Ahlen kentinde Belediye Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

Köln'ün Chorweiler ilçesinde de SPD'li İnan Gökpınar Kasım başından itibaren belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Almanya'da ilk Türkiye kökenli belediye başkanı ise sahil kasabası Timmendorfer Strand’ta 2012-2018 yılları arasında görev yapan Hatice Kara olmuştu. Kara'nın partisi de SPD idi.

Tuncay Yıldırım / Hürth

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