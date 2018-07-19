 Hristiyan Birlik kan kaybetmeye devam ediyor | ALMANYA | DW | 29.07.2018

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ALMANYA

Hristiyan Birlik kan kaybetmeye devam ediyor

Almanya’da yapılan bir anket, Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik ittifakının oy oranının 2006’dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu. Ayrıca katılımcıların çoğu ülkede ırkçılığın arttığı görüşünde.

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Başbakan ve CDU lideri Merkel ile CSU Genel Başkanı Horst Seehofer'ın iltica politikası konusundaki anlaşmazlığı Birlik cephesinde krize neden olmuştu

Almanya'da Emnid kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) geçen haftaya göre bir puan daha kaybetti. Böylece Hristiyan Birlik'in oy oranı 2006'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 29'a düştü.

Bavyera'da Ekim ayında düzenlenecek yerel seçimler öncesi yapılan anketin sonuçları, Bild am Sonntag gazetesinde yayımlandı. Sonuçlar, sadece bu eyalette teşkilatı olan CSU'yu zorlu bir seçimin beklediğini gösteriyor.

Hristiyan Birlik partileri, geçen yıl Eylül ayında düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 32,9‘unu almıştı. İki kardeş parti arasında iltica politikası konusunda yaşanan derin anlaşmazlık hükümeti dağılmanın eşiğine sürüklemişti.

AfD oylarını koruyor, Yeşiller yükselişte

Birlik partilerinin oy oranındaki düşüşten koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) fayda sağlayamadığı görüldü. Ankete göre, SPD'nin oy oranı da bir puan gerileyerek yüzde 18'e düştü.

Deutschland | Kandidaten für die neue Grünen-Spitze Robert Habeck und Annalena Baerbock

Yeşiller partisi eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranının değişmeden yüzde 15'te kaldığı, Yeşiller'e desteğin ise 2 puanlık artışla yüzde 14'e çıktığı görüldü. Yeşiller 2018 yılı içindeki en yüksek oy oranını yakalamış oldu.

Irkçılık ve uyum süreci

Türkiye kökenli futbolcu Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma kararının ardından ırkçılık tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 57‘si Almanya'da son 10 yılda ırkçılığın arttığını belirtti. Yüzde 29'u ise son 10 yılda bir değişiklik yaşanmadığı yönünde görüş beyan etti.

Göçmenlerin uyum sürecine ilişkin soruya ise katılımcıların yüzde 48‘i başarılı olunduğu yönünde cevap verirken, yüzde 35'i aksi yönde görüş bildirdi. Ankete katılanların yalnızca yüzde 4'ü uyum sürecini "oldukça başarılı bulduğunu" söyledi.

DW,rtr,dpa,epd/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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