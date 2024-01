Hrant Dink katledildiği yerde anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 17'nci yılında, vurulduğu yer olan İstanbul Şişli'deki Sebat Apartmanı önünde anıldı.

Anmaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda siyasi ve yüzlerce yurttaş da katıldı.

Apartmana "Cinayet 17 yaşında" yazılı dev bir pankart asılan anmada sık sık "Faşizme inat, kardeşimsin Hrant", "Biz bitti demeden bu dava bitmez" ve "Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeni'yiz" sloganları atıldı.

Dink'in bir ses kaydının da dinletildiği anmada, "Hrant’ın Arkadaşları" grubu adına yapılan açıklamayı gazeteci ve yazar Oya Baydar okudu.

Hrant Dink 17 yıl önce öldürüldü. Fotoğraf: picture alliance / dpa

Baydar, şunları söyledi:

"Ne var ki sana iyi haberlerim yok ahparig. Ülkemizin üstüne çöken karanlık yıl be yıl, gün be gün yoğunlaşıyor. Bebeklerden katiller, masum gençlerden kindar nesiller yetiştirenlerin iktidarını alt etmeyi başaramadık. Uğruna can verdiğin insanlık değerleri, ırkçı faşist odakların saldırısıyla karşı karşıya. Ülkeye hükmedenler, kendi bekalarını ve iktidarlarını halkları birbirine düşman ederek koruyup perçinliyorlar" dedi.

Katili serbest bırakıldı

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

Dink'i öldüren Ogün Samast, geçen yıl kasım ayında Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi.

Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007'de Samsun otogarında yakalanmış, 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ogün Samast, geçen yıl şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledilmişti.

DHA'nın haberinde, "Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde 'iyi hali' olduğu gözlenen Samast'ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

DW,ANKA,DHA/TY,EC

