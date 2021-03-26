Hrant Dink davasında karar açıklandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 76 sanığın yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandı.

Davanın tutuklu sanıklarından eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca resmi belgeyi yok etmek suçundan eski İstanbul emniyet istihbarat şube müdürü Yılmazer'e 4 yıl 6 ay, eski Trabzon il emniyet müdürü Akyürek'e de aynı suçtan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal hakkında "FETÖ üyeliğinden" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Tutuksuz sanıklar eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve eski İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

Davanın tutuklu sanığı eski asker Muharrem Demirkale 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, eski İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli astsubay Yavuz Karakaya "anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis ve "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'e ise 28 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar Okan Şimşek, Veysel Şahin ve Gazi Günay’a kasten adam öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilikten 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Osman Gülbel kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın tutuklu sanığı Ercan Gün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 10 yıl hapis cezasına, Özkan Mumcu yine aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına, Abdullah Dinç ile Ahmet Faruk Aydoğdu yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına, Metin Balta aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezasına, Şükrü Yıldız yine aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaprtırıldı.

Hasan Durmuşoğlu ihmal suretiyle adam öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına, resmi belgeyi yok etmekten 3 yıl 9 ay hapis cezasına, Bekir Yokuş kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Önder Araz resmi belgeyi yok etme suçlamasından 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Mehmet Ali Özkılınç örgüt üyeliği suçlamasından 7 yıl 6 ay hapis cezası, suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 18 ay hapis cezasına çaptırılırken Mehmet Ayan ve Uğur Karakaya'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Türkiye’de Ermenice ve Türkçe olarak haftalık yayınlanan Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülmüştü. Davanın ilk duruşması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Temmuz 2007'de görülmüştü. Yargıtay’ın bozma kararı ve mahkeme heyetlerinin değişmesi nedeniyle yargılama süreci uzamıştı.

DW / DBN, EC, HT

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