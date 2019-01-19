Hrant Dink davasında iki sanığa tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'e yönelik suikastte Gülen yapılanmasının rolü olup olmadığına ilişkin süren davada, mahkeme tutuklu sanıklar FOX TV eski haber müdürü Ercan Gün ve dönemin jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin adli kontrolle tahliye edilmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Perşembe günü görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tahliyesine "tutukluluk halinin uzatılmasında zorunlu hal kalmaması, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi" gerekçe gösterdi.

Sanıklar 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili başka davalardan tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacak.

Diğer iki tutuklu sanık eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Muammer Güler dinlenecek

Mahkeme ayrıca eski İstanbul Valisi Muammer Güler, Vali Yardımcısı Ergün Güngör ile eski MİT görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Dink'in öldürülmeden önce İstanbul Valiliğinde Güler ve Güngör ile görüştüğünü uzun süredir dile getiren Dink ailesinin avukatları söz konusu kişilerin dinlenmesi konusunda talepte bulunmuştu.

Davada dördü tutuklu, 14'ü firari 85 sanık yargılanıyordu. Firari sanıklar arasında Fethullah Gülen, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz de bulunuyor.

Video izle 08:57 Paylaş 12 yıldır aydınlatılmayı bekleyen cinayet: Hrant Dink E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3Bndx 12 yıldır aydınlatılmayı bekleyen cinayet: Hrant Dink

Davanın geçmişi

Ermeni gazeteci Hrant Dink 19 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'de çalıştığı Agos gazetesi yakınlarında cadde üzerinde silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından tetikçi Ogün Samast ile cinayeti azmettirdikleri gerekçesiyse Yasin Hayal ve Erhan Tuncel tutuklanmıştı. Ocak 2012'de hükme bağlanan davada Hayal, "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Tuncel ise tahliye edilmişti.

Suç işlediği sırada 17 yaşında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanan Ogün Samast ise "tasarlayarak adam öldürmek" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Davada sanıkların tamamı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraat etti. Ancak Yargıtay bu kararı bozdu. Yargıtay Mayıs 2013'te verdiği kararda, sanıkların "silahlı terör örgütü" değil, "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt" üyesi oldukları gerekçesiyle yeniden yargılanmalarına hükmetti. Bu kararın ardından davanın görülmesine yeniden başlandı.

DW/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe