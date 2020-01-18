 Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü | TÜRKİYE | DW | 12.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü

Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Düzce'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ateş, 2016 yılında tutuklanmış, 2017 yılında da tahliye edilmişti.

Uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şeref Ateş

Uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şeref Ateş

Gazeteci Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra dava sürecinde tahliye olan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, Düzce Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şeref Ateş yönetimindeki otomobil ilerlerken, yanına yaklaşan beyaz bir otomobilden ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ateş'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis, saldırının ardından olay yerinden uzaklaşlan saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hrant Dink 17 Ocak 2007'de uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti

Hrant Dink 17 Ocak 2007'de uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti

Şeref Ateş, Hrant Dink suikasti ile bağlantılı davada, 2016 yılında tutuklanmış, 2017 yılında da tahliye edilmişti. Düzce'de oturan Şeref Ateş'in, Dink cinayetinin planlaması ve uygulanması için Dink'in evinin bulunduğu ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık işyeri çevresinde keşif faaliyetinde bulunan kişilerle irtibat halinde olduğu, askeri hiyerarşik yapıda üst rütbede görev yapan kişilerin Ateş'e 'Abi' dediği iddia edilmişti. Savcılık da bu iddiaları "FETÖ içinde yasal hiyerarşi dışında örgütsel bir yapılanma içerisinde bulunduğunu teyit eder nitelikte" olarak değerlendirmişti. Ancak mahkeme heyeti, "HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesine, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli raporda, 'olay mahallinde (Şişli) olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıkla uyuşmadığı' bilgisinin yer alması üzerine Ateş'in tahliyesine karar vermişti.

Gazeteci Hrant Dink, 17 Ocak 2007'de İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

DHA / JD,MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Hrank Dink anıldı: Utanmak için geç değil

Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 13. yılında vurulduğu yerde anıldı. Anma törenine katılan yüzlerce kişi adalet talebini tekrarladı. (19.01.2020)  

13 yıllık Dink davası son aşamada: Gerçek failler hâlâ kayıp

Hrant Dink cinayetinin üzerinden 13 yıl geçti. 18 Şubat’ta 103. duruşması yapılacak Dink davasında 2020 yılı ‘karar yılı’ olabilir. Ancak, Dink cinayetinin perde arkasındaki sorumluların kim olduğu hâlâ netleşmiş değil. (18.01.2020)  

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi.. (18.01.2020)  

Benzer içerik

Istanbul Trauermarsch für den ermordeten Journalisten Hrant Dink

13 yıllık Dink davası son aşamada: Gerçek failler hâlâ kayıp 18.01.2020

Hrant Dink cinayetinin üzerinden 13 yıl geçti. 18 Şubat’ta 103. duruşması yapılacak Dink davasında 2020 yılı ‘karar yılı’ olabilir. Ancak, Dink cinayetinin perde arkasındaki sorumluların kim olduğu hâlâ netleşmiş değil.

Hrant Dink

Hrank Dink anıldı: Utanmak için geç değil 19.01.2020

Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 13. yılında vurulduğu yerde anıldı. Anma törenine katılan yüzlerce kişi adalet talebini tekrarladı.

Türkei Istanbul - Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Türkiye’de kadın olmanın bilançosu 08.03.2020

Kadınlar bir 8 Mart'ı daha, kadın cinayetlerinin son bulması, istihdamdan eğitime fırsat eşitliği sağlanması talepleriyle kutluyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Bakanlardan ortak koronavirüs açıklaması

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından sağlık, turizm ve ticaret bakanları ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlar önlemlerin uygulanmasında önümüzdeki 1-2 aylık dönemin önemine dikkat çekti.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  