Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü

Gazeteci Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra dava sürecinde tahliye olan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, Düzce Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şeref Ateş yönetimindeki otomobil ilerlerken, yanına yaklaşan beyaz bir otomobilden ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ateş'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis, saldırının ardından olay yerinden uzaklaşlan saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hrant Dink 17 Ocak 2007'de uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti

Şeref Ateş, Hrant Dink suikasti ile bağlantılı davada, 2016 yılında tutuklanmış, 2017 yılında da tahliye edilmişti. Düzce'de oturan Şeref Ateş'in, Dink cinayetinin planlaması ve uygulanması için Dink'in evinin bulunduğu ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık işyeri çevresinde keşif faaliyetinde bulunan kişilerle irtibat halinde olduğu, askeri hiyerarşik yapıda üst rütbede görev yapan kişilerin Ateş'e 'Abi' dediği iddia edilmişti. Savcılık da bu iddiaları "FETÖ içinde yasal hiyerarşi dışında örgütsel bir yapılanma içerisinde bulunduğunu teyit eder nitelikte" olarak değerlendirmişti. Ancak mahkeme heyeti, "HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesine, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli raporda, 'olay mahallinde (Şişli) olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıkla uyuşmadığı' bilgisinin yer alması üzerine Ateş'in tahliyesine karar vermişti.

Gazeteci Hrant Dink, 17 Ocak 2007'de İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

DHA / JD,MK

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