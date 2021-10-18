 Hozan Cane hakkında 3 yıl hapis cezası | Türkiye | DW | 18.10.2021

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Türkiye

Hozan Cane hakkında 3 yıl hapis cezası

Alman vatandaşı sanatçı Hozan Cane Türkiye'de "teröre destek verme" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Almanya'da bulunan Cane duruşmaya katılmadı.

Ausreisesperre gegen Sängerin Hozan Cane in Türkei aufgehoben

Hozan Cane adıyla tanınan Alman vatandaşı Kölnlü ses sanatçısı Saide İnaç Türkiye'de teröre destek verme iddiasıyla yargılandığı davada üç yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. İnaç'ın avukatı Nevruz Akalan Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Cane'nin Edirne'deki yetkili mahkeme tarafından "PKK'ya destek verme" suçundan üç yıl bir ay on beş gün hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Cane 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kısa süre önce Edirne'de gözaltına alınmış, Kasım 2018'de de terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hozan Cane'nin avukatı karara temyiz başvurusunda bulunmuş, temyiz incelemesi sonucunda mahkeme Ağustos 2020'de Cane'nin "örgüt üyesi" olduğuna dair suçlamayı kesinleştiren "açık ve net kanıtlar görülemediğine" hükmetmişti. Savcılık, Cane'ye yönelik iddialarını sosyal medyada yer alan paylaşımlarına dayandırmıştı. Ancak Hozan Cane hakkında geçen yıl "PKK'yı destekleme suçlamasıyla" yeniden dava açılmıştı.

Cane iki yıl tutuklu kaldıktan sonra Ekim 2020'de yurt dışına çıkış yasağı konarak serbest bırakılmış, bu yıl Temmuz ayında dayurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

dpa,DW/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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