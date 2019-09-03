Hong Kong'ta protestolara yol açan tasarı geri çekildi

Çin'e bağlı Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, zanlıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmaya yönelik tartışma yaratan yasa tasarısını geri çektiklerini açıkladı.

Söz konusu haber daha önce Hong Kong medyasına yansımış, bir hükümet yetkilisi Lam'in tasarıyı iptal planını teyit etmişti. Tasarının geri çekileceği yönündeki haberler üzerine Hong Kong borsası yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Gösterilerin çıkış noktası

Hong Kong'ta, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik hazırlanan yasa tasarısı, yoğun tepkilere neden olmuşt ve Haziran ayında başlayan kitlesel gösterileri tetiklemişti. Bunun üzerine Hong Kong yönetimi tasarıyı askıya almış, ancak protestolar devam etmişti.

Tasarının geri çekilmesi ile protesto eylemlerine son verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor. Göstericiler, Lam'in istifasını, eylemler sırasındaki polis şiddetinin araştırılmasını ve Hong Kongluların kendi yöneticilerini kendilerinin seçmesini talep ediyor.

Protestolar, 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendiriliyor.

Hong Kong'da öğrenciler de protesto gösterilerine katılıyor

İstifa iddiası

Lam daha önce yaptığı açıklamada ise istifa edeceği yönündeki haberleri yalanlamıştı. Çin yanlısı politikalarıyla tanınan Lam'ın istifa edeceğine dair haberler Reuters haber ajansı tarafından yayınlanan bir ses kaydı üzerine yayılmıştı.

Söz konusu ses kaydında, Lam'ın geçen hafta iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda seçme şansı olması halinde Haziran'dan bu yana süren hükümet karşıtı eylemlerin sorumluluğunu üstlenip, istifa edeceğini belirttiği iddia ediliyordu. Lam'e ait olduğu öne sürülen İngilizce ses kaydında, "Eğer seçme imkanım olsaydı öncelikle istifa eder, samimi şekilde özür dilerdim" dediği belirtiliyor.

Aynı kayıtta Lam, "Bir hükümet başkanı için Hong Kong'da bu denli büyük bir kaosa yol açmış olmak affedilemez bir durum" ifadelerini kullanıyor. Ancak Lam krizi çözmek için elindeki imkanların "son derece yetersiz" olduğunu da vurguluyor. Lam, kitlesel gösterilerin Pekin için "Güvenlik ve egemenlik" meselesine dönüşmesi nedeniyle krizi çözmede yetersiz kaldığını da sözlerine ekliyor.

Almanya'dan destek talebi

Öte yandan Hong Konglu aktivist Joshua Wong Almanya Başbakanı Angela Merkel'den "diktatör Çin rejimine karşı" destek istedi. Wong'un Merkel'e yazdığı ve Bild gazetesinde yayımlanan mektupta aktivist Merkel'den aktivistlerle görüşmesini talep etti. Merkel Perşembe günü Çin ziyaretine başlıyor. Ancak Hong Kong'daki durumun Merkel'in Pekin hükümeti ile daha sıkı işbirliği konusundaki çabalarını gölgeleyebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Reuters/SSB, JD

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