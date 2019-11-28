Hong Kong'ta göstericilere yine polis müdahalesi

Hong Kong'ta aylardır devam eden demokrasi yanlısı gösterilere Noel döneminde de devam ediliyor. Noel arefesine denk gelen Salı gününde göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve cop ile müdahale etti. Çarşamba günü de çatışmaların devam ettiği, polisin bir alışveriş merkezindeki göstericilere copla müdahale ettiği bildirildi.

Gösterilerle ilgili bir açıklama yapan Hong Kong Özerk Yönetimi, şiddet ve taşkınlığın göstericilerden kaynaklandığını öne sürerek, huzursuzluk çıkaranların sokakları kapattığını, alışveriş merkezlerine zarar verdiğini, bazı yerleri kundakladığını ve polise saldırdığını ifade etti. Açıklamada ayrıca, sosyal düzen ve bayram havasının, yaşanan bu olaylar nedeniyle, "ciddi bir biçimde zarar gördüğü" belirtildi.

Görgü tanıklarının gözlemlerine göre protestocular özellikle kentin, çok sayıda alışveriş merkezinin olduğu ve turistler tarafından da büyük rağbet gören Tsim Sha Tsui ve Mong Kok semtlerindeki sokaklarda, Çin Halk Cumhuriyeti ile ticari ilişkileri olan mağazalara saldırdı. Göstericilerin ayrıca gece yarısında polise önce "İyi Noeller" dileğinde bulunduğu ve hemen ardından molotof kokteyli fırlattığı aktarılıyor.

Olayların büyümesi ve göstericilerin, yetkililerin çağrılarına rağmen dağılmaması üzerine de Hong Kong polisinin Aralık ayındaki gösterilerde ilk kez göz yaşartıcı gaz kullandığı bildiriliyor. Yaşanan olaylar sebebiyle çok sayıda metro durağının ulaşıma kapatıldığı ve Mong Kok metro durağının kundaklandığı duyuruldu.

Yaklaşık altı az önce, şüphelilerin Çin'e sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısına karşı başlayan protesto gösterileri geçen zaman içinde Hong Kong Özerk Yönetimi'ne ve Pekin yönetimine karşı kitlesel bir harekete dönüştü.

dpa / ET,JD

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