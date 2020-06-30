Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai tutuklandı

Hong Kong'da aylar süren demokrasi yanlısı gösterilerin önde gelen simalarından Jimmy Lai bu sabah polis tarafından sahibi olduğu medya kuruluşuna düzenlenen bir baskınla önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Tutuklamaya Çin'in haziran ayında Hong Kong için hazırlanan ve kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası imkan verdi. Lai yabancı güçlerle gizli anlaşma yapmak ve dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Tutuklama dakika dakika yayınlandı

Hong Kong polisi Jimmy Lai'nin sahibi olduğu Apple Daily gazetesinin binasına sabah saatlerinde baskın düzenledi. Gazete muhabirleri tutuklamayı dakika dakika canlı yayınlandı. 71 yaşındaki Lai'nin yakın çalışanlarından Mark Simon yaşananları Twitter hesabında "Jimmy Lai, yabancı güçlerle gizli anlaşma yapmaktan şu anda tutuklanıyor” ifadeleriyle kamuoyu ile paylaştı.

Lai'nin yanı sıra oğulları ile gazetenin yönetim kurulundaki birçok isim de gözaltına alındı. Toplam 7 kişinin gözaltında olduğu belirtilirken Lai'nin sahibi olduğu Next Digital isimli şirkete de baskın düzenlendi. Lai Hong Kong'daki demokrasi protestolarının arkasındaki isim olarak değerlendiriliyor.

Polis Apple Daily gazetesine baskın yaptı

''Hong Kong için öldürücü bir darbe''

Çin'de Hong Kong için hazırlanan güvenlik yasası haziran ayı sonunda kabul edilmişti. Lai, yasanın hayata geçirilmesinden sonra demokrasi yanlısı protestolara verdiği destekten pişman olmadığını, hapse girmeye hazır olduğunu söylemişti. Lai ayrıca hayata geçirilen yasayı ''Hong Kong için öldürücü bir darbe'' olarak nitelendirmişti. Lai'nin tutuklanması sonrasında kentte yeni bir protesto dalgasının başlaması bekleniyor.

Ulusal Güvenlik Yasası Çin'in Hong Kong'a uyguladığı ve vatandaşlık haklarını kısıtlayan en büyük müdahale olarak görülüyor. Yasaya göre Çin'in bölücülük, yıkıcılık ve terörizmle mücadele olarak tanımladığı suçları işleyenler ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek. Metni kamuoyuyla paylaşılmayan yasa ABD ve AB tarafından eleştirmişti.

AFP, dpa / NS, EC

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