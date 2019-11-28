 Hong Kong′daki Çin temsilcisi görevden alındı | DÜNYA | DW | 04.01.2020

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DÜNYA

Hong Kong'daki Çin temsilcisi görevden alındı

Aylarca Çin karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'da Pekin'i temsil eden üst düzey yetkili görevden alındı.

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Çin, Hong Kong'daki diplomatik temsilciliği niteliğindeki irtibat ofisinin başında yer alan Vang Cimin'i görevden aldı.

Çin'e bağlı yarı-özerk Hong Kong'da aylarca süren Çin karşıtı gösterilerin ardından gelen karara ilişkin Çin Merkez Televizyonu CCTV'de yer alan haberlerde kararın gerekçesi belirtilmedi. Göreve 65 yaşındaki Luo Huining'in getirildiği bildirildi.

Vang, Çin'in Hong Kong'daki en üst düzey temsilcisi konumundaydı. Reuters haber ajansı, Hong Kong'da yaşanan gösteriler sırasındaki kriz yönetimi nedeniyle Vang'ın görevden alınmasının değerlendirildiğini bildirmişti. Çin'in irtibat ofisi Hong Kong'daki gösterileri iyi değerlendiremediği konusunda eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Hong Kong'da demokrasi yanlısı protesto gösterileri yedinci ayına girdi. Polis tarafından izin verilen gösterilere yüz binlerce kişi katıldı. (08.12.2019)

Hong Kong'da neler olmuştu?

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Pekin yönetimi aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin Çin makamlarına teslim edilmesini de kapsayan suçluların iadesine ilişkin yeni bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan tasarı, geçen yıl Haziran ayında başlayan kitlesel protesto gösterilerine yol açmıştı.

Britanya, 156 yıllık sömürgesi Hong Kong'un egemenliğini 1997 yılında Çin'e devretmiş, Hong Kong Çin'e bağlı yarı-özerk bir kent statüsüne kavuşmuştu. Çin ve Britanya arasında yapılan anlaşmada öngörülen "bir ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca Hong Kong yönetiminin ekonomik ve siyasi alanda Pekin'den bağımsız olması, Çin komünist sisteminin Hong Kong'da uygulanmaması kararlaştırılmıştı. Anlaşmanın süresi 2047 yılında doluyor.

rtr/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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