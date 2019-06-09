 Hong Kong’da sınır dışı yasası gösterilerinde 11 gözaltı | DÜNYA | DW | 13.06.2019

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DÜNYA

Hong Kong’da sınır dışı yasası gösterilerinde 11 gözaltı

Hong Kong’da zanlıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmaya yönelik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerde 11 kişi gözaltına alındı. Çarşamba günü gösterilerde 79 gösterici ve 22 polis memuru yaralanmıştı.

Protestolarda 79 gösterici yaralandı.

Protestolarda 79 gösterici yaralandı.

Hong Kong'da zanlıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıran yasa tasarına ilişkin yaşanan protestolarda polis, 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Emniyet Müdürü Lo Wai-chung göstericilerle polis arasında yaşanan çatışmalarda 22 polis memurunun yaralandığını duyurdu.

Lo, Çin Halk Cumhuriyeti’nden destek ekip talep edilmesine ilişkin ise, "Şu an için kesinlikle yardım talep etme durumumuz yok. Durumu kontrol altında tutmak için yeterli sayıda elemanımız var" diye konuştu.

Çarşamba günü düzenlenen gösterilerde polis, göstericilere biber gazı, cop,  Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Polisin müdahalesinde 79 göstericinin yaralandığı, bunlardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirilmişti. Lo, polisin ağır müdahalesine ilişkin, "Güç kullanmaya mecbur kaldıklarını" söylemişti.

Tasarı ertelenmişti

Çarşamba günü on binlerce göstericinin Hong Kong’un ana caddelerini trafiğe kapatması ve hükümet bölgesine giriş çıkışlara engel olmasından sonra, Hong Kong özerk yönetiminin Yasama Konseyi, tasarının "daha sonraki bir tarihe" ertelendiği duyurmuştu.

Söz konusu tasarıya karşı çıkanlar, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne teslim edilecek zanlıların, bu ülkede bağımsız olmayan, uluslararası standartlardan uzak ve muhalifleri takibat altına alan hukuk sistemi içinde haklarını aramak zorunda bırakılacağını dile getiriyor.

DW, dpa / SÖ, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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