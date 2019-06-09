 Hong Kong′da sınır dışı tasarısının görüşülmesine erteleme | DÜNYA | DW | 12.06.2019

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DÜNYA

Hong Kong'da sınır dışı tasarısının görüşülmesine erteleme

Hong Kong'da binlerce göstericinin hükümet merkezini kuşatması neticesinde yetkililer sınırı dışı yasasında değişiklik öngören tartışmalı tasarının görüşülmesini erteledi.

Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/A. Perawongmetha)

Hong Kong’da, zanlıların dış ülkelere teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısı ile ilgili bugün mecliste yapılması planlanan oturum, tasarıya yönelik protestolar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. On binlerce gösterici dün Hong Kong’un ana caddelerini trafiğe kapatmış ve hükümet bölgesine giriş çıkışlara engel olmuştu. Hong Kong özerk yönetiminin Yasama Konseyi tarafından yapılan açıklamada, tasarının "daha sonraki bir tarihe" ertelendiği duyuruldu.

Çin endişesi

Söz konusu tasarıya karşı çıkanlar, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne teslim edilecek zanlıların, bu ülkede bağımsız olmayan, uluslararası standartlardan uzak ve muhalifleri takibat altına alan hukuk sistemi içinde haklarını aramak zorunda bırakılacağını dile getiriyor. Uluslararası Af Örgütü Çin'e teslim edilecek zanlıların bu ülkede işkence ve kötü muameleye maruz kalma ve haklarında görülen davaların adil olmama ihtimalinin bulunduğu uyarısını yaptı.

Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz

Hong Kong özerk hükümeti ise tasarıyı savunarak, hazırlanan tasarıya göre sınır dışı işlemlerinin sadece uzun süreli tutukluluk gerektiren ağır suçlarda uygulanacağını öne sürüyor. Hong Kong'un 1997 yılında İngiltere tarafından Çin'e iade edilmesinden bu yana bölge özel idare adı altında özerk bir konuma sahip. Yaklaşık 7 milyon insanın yaşadığı Hong Kong’da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin aksine basın ve gösteri özgürlüğü uygulanıyor.

Borsa düştü

Bu arada yaşanan gösteriler ve tasarı ile ilgili tartışmalar, uluslararası öneme sahip Hong Kong borsasını da olumsuz etkiliyor. Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’nın Hang Seng endeksi Sali gününü yüzde 1,59’lük düşüşle kapattı. Bu da Asya borsaları içinde dün itibariyle yaşanan en büyük değer kaybı oldu. Göstericiler söz konusu tasarının yasalaşması halinde Hong Kong'un uluslararası ticaret ve ekonomi merkezi olarak sahip olduğu imajın da zedeleneceğine inanıyor.

AFP, AP/SSB, ET

©Deutsche Welle Türkçe

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