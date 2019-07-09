 Hong Kong′da protestolar sürüyor | DÜNYA | DW | 27.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Hong Kong'da protestolar sürüyor

Hong Kong’daki protestolarda eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

default

Önerdiğimiz linkler

Hong Kong’da hükümetin sınır dışı yasa tasarısını protesto eden eylemciler sokakları terk etmiyor. On binlerce gösterici Çin’den daha fazla özerklik talep ediyor. (21.07.2019)

Hong Kong'da Pekin Yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini öngören yasa tasarısını protesto gösterileri sekizinci haftasında.

Protestocuların hedefinde, geçen haftaki protesto gösterileri sonrasında polisin metroda insanlara saldıran bir gruba geç müdahale etmesi vardı.

Yasağa rağmen Cumartesi günü yine binlerce kişi sokağa çıktı. Polis göstericilere yer yer göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada protestoların güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği kaydedildi. Birçok protestocunun gösterilere baret, maske ve gaz maskesi takarak katıldığı görüldü.

Hong Kong'da protestocular gösterilere baret ve maske takarak katıldı

Hong Kong'da protestocular gösterilere baret ve maske takarak katıldı

Zaman zaman polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Bazı göstericiler barikat kurarak polise taş ve şişe atarken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla yanıt verdi.

Beyaz giymiş yaklaşık 100 kişi geçen hafta Yuen Long metro istasyonunu basmış, burada siyah giyen protestocuların yanı sıra metroda bekleyenlere, gazetecilere ve milletvekillerine demir ve tahta sopalarla saldırmıştı. Olayda en az 45 kişi yaralanmıştı.

Hong Kong Yuen Long metro istasyonundaki protestolar

Hong Kong Yuen Long metro istasyonundaki protestolar

Ne olmuştu?

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı kitlesel gösterileri tetiklemiş, bunun üzerine Hong Kong’un lideri Carrie Lam tartışmalı sınır dışı yasasıyla ilgili olarak "yasa öldü" açıklaması yapmıştı.

Reuters, BW/BÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Hongkong PK Carrie Lam

Hong Kong yönetiminden sınır dışı yasası açıklaması: Yasa öldü 09.07.2019

Hong Kong’un lideri Carrie Lam tartışmalı sınır dışı yasasıyla ilgili olarak "yasa öldü" açıklaması yaptı. Göstericiler ise protestolara devam edileceğini açıkladı.

Hongkong Silver-Hair Marsch gegen Auslieferungsgesetz

"Ak saçlılardan" genç protestoculara destek 17.07.2019

Hong Kong’ta yetişkin ve ileri yaştakiler, gençlerin haftalardır yönetime karşı sürdürdükleri protestolara destek vermek için sokağa çıktı.

Hongkong Auschreitungen bei Protesten

Hong Kong'da saldırgan gruba polisin müdahale etmemesi tepki yarattı 22.07.2019

Hong Kong’da metroda sopalarla insanlara saldıran yüzü maskeli bir gruba polisin müdahale etmemesi tepkilere yol açtı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Guatemala İçişleri Bakanı Degenhart, ABD İç Güvenlik Bakan Vekili McAleenan ile belge değiştokuşu yaparken

Guatemala "güvenli ülke" sözleşmesini imzaladı

ABD ile Guatemala arasında tartışmalı "güvenli üçüncü ülke" anlaşması imzalandı. Anlaşmanın Ağustos'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  