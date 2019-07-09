Hong Kong'da protestolar sürüyor

Hong Kong'da Pekin Yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini öngören yasa tasarısını protesto gösterileri sekizinci haftasında.

Protestocuların hedefinde, geçen haftaki protesto gösterileri sonrasında polisin metroda insanlara saldıran bir gruba geç müdahale etmesi vardı.

Yasağa rağmen Cumartesi günü yine binlerce kişi sokağa çıktı. Polis göstericilere yer yer göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada protestoların güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği kaydedildi. Birçok protestocunun gösterilere baret, maske ve gaz maskesi takarak katıldığı görüldü.

Hong Kong'da protestocular gösterilere baret ve maske takarak katıldı

Zaman zaman polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Bazı göstericiler barikat kurarak polise taş ve şişe atarken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla yanıt verdi.

Beyaz giymiş yaklaşık 100 kişi geçen hafta Yuen Long metro istasyonunu basmış, burada siyah giyen protestocuların yanı sıra metroda bekleyenlere, gazetecilere ve milletvekillerine demir ve tahta sopalarla saldırmıştı. Olayda en az 45 kişi yaralanmıştı.

Hong Kong Yuen Long metro istasyonundaki protestolar

Ne olmuştu?

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı kitlesel gösterileri tetiklemiş, bunun üzerine Hong Kong’un lideri Carrie Lam tartışmalı sınır dışı yasasıyla ilgili olarak "yasa öldü" açıklaması yapmıştı.

Reuters, BW/BÜ

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