 Hong Kong′da protestocular maske yasağına meydan okuyor | DÜNYA | DW | 06.10.2019

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DÜNYA

Hong Kong'da protestocular maske yasağına meydan okuyor

Hong Kong'ta Pazar günü yasağa rağmen maskeli on binlerce protestocu sokaklara çıktı. Yönetimin olağanüstü yetkilere başvurması üzerine gelen maske yasağının engellenmesi talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

Hongkong Anti-Regierungsproteste (Reuters/A. Perawongmetha)

Hong Kong'ta protestocular kent merkezine maskeli halde yürüyerek 50 yıldan uzun süredir ilk kez sömürgeci dönemden kalan olağanüstü yetkilere başvurulmasına meydan okudu. Ancak olağanüstü yetkiler kapsamında gelen maske yasağına karşı Yüksek Mahkemeye yapılan ikinci itiraz başvurusu da reddedildi.

Cumartesi günü yürürlüğe giren olağanüstü yetkiler kapsamında gelen maske yasağına göre protestocular bir yıl hapis cezası alabilir. Polisin herhangi bir şiddet olayı olmamasına rağmen şehrin çeşitli bölgelerinde biber gazı kullandığı bildiriliyor. Ancak güvenlik güçleri protestocuların yasa dışı olarak toplandıklarını ve ana yolları kapattıklarını ifade ederek, protestoculardan dağılmalarını talep ediyor. Hong Kong polisi, aksi halde "dağıtma operasyonuna" başlayacağını duyuruyor.

Hongkong Anti-Regierungsproteste (picture-alliance/AP Photo/V. Thian)

Polisten yapılan açıklamada Hong Kongluların evden çıkmaması ve pencerelerini kapalı tutması istendi. Güvenlik güçleri Pazar günü protesto gösterilerinin Cuma gecesi olduğu gibi şiddetlenmesini bekliyor. Cuma gecesi yaşanan şiddet olayları finans merkezinin bir sonraki gün kapanmasına neden olmuştu.

Olağanüstü yetkiler devrede

Hong Kong Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam Cuma günü protestolarda artan şiddeti yatıştırmak için 50 yıldan uzun süredir ilk defa sömürgeci dönemden kalan olağanüstü yetkilere başvuracağını açıklamıştı.

Hong Kong Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam

Hong Kong Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam

Lam, otoritenin, halkın yararına olduğunu düşündüğü "herhangi bir düzenlemeyi getirmelerini" sağlayan olağanüstü hal kanunları kapsamında Cumartesi'den itibaren gösterilerde maskelerin yasaklanacağını söylemişti.

Çoğu gösterici işverenlerinin kendilerine yasal işlem başlatabileceği endişesiyle kimliklerini saklamak için maske takıyor. Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde dört aydır devam eden protestolar şehre yakın tarihinin en kötü siyasi krizini yaşatıyor. Söz konusu protestolar Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarı nedeniyle başlamış ve tasarı protestoların 13'üncü haftasında geri çekilmişti.

Ancak eylemciler bunun çok geç alınmış bir karar olduğunu ve protestoların tasarının önüne geçtiğini savunarak, diğer talepleri için eylemlerini sürdürüyor. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetinin engellenmesi gibi talepleri için gösterilerine devam ediyor.

Reuters,AP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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