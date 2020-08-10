Hong Kong'da polis baskınına uğrayan gazeteye okur desteği

Medya patronu Jimmy Lai'nin tutuklanmasına Hong Konglular Lai'nin sahibi olduğu Apple Daily gazetesini alarak tepki gösterdi. Sabahın erken saatlerinde büfe ve gazete bayilerinde tükenen gazeteyi almak için insanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Okurlar ve hisse sahipleri gazeteye sahip çıktı

Çoğunlukla işçilerin yaşadığı Mong Kok semtinde insanlar gazetenin ilk nüshalarını almak için gece saat 2'de sıraya girdi. Sırada bekleyen vatandaşlardan 45 yaşındaki Kim Yau ''Polis dün basın özgürlüğüne vahşi bir müdahalede bulundu. Vicdan sahibi tüm Hong Kongluların Apple Daily'yi desteklemesi gerekiyor. Apple Daily'yi destekleyin!'' dedi.

Gazeteye bir destek de borsadaki hisse sahiplerinden geldi. Demokrasi savunucusu kurumlar tarafından yapılan gazeteye sahip çıkma çağrısı sonrasında Apple Daily'nin ana şirketi Next Digital'in borsa hisseleri cuma gününe oranla yüzde 2 binden fazla değer kazandı.

"Apple Daily savaşmaya devam etmek zorunda"

Bugünkü baskısında "Apple Daily mücadeleye devam etmek zorunda" manşetini atan gazete dün bürolarına yapılan baskın, gözaltı ve tutuklamalara geniş yer verdi. Gazetenin konuyla ilgili baş makalesinde "Dün Apple Daily'nin en karanlık günü değil, zira dün yaşananları bizi sindirmek için taciz, baskı ve tutuklamalar takip edecek" denildi.

Gazeteyle dayanışma gösteren destekçilerine atıfta bulunulan makalede ''Her şeye rağmen bir çok okuyucumuzun duaları ve desteği bize onlar yanımızda oldukça yazarların da olacağı inancını veriyor. Apple Daily mücadeleye devam edecek'' denildi. Gazete bugün baskı sayısını 400 bin arttırarak yarım milyon nüshaya ulaştı.

Tutuklananların sayısı artıyor

Hong Kong polisinin dün yaptığı baskın sonrasında Jimmy Lai de dahil toplam on kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Apple Daily yöneticilerinden 23 yaşındaki Agnes Chow ve genç aktivistlerden oluşan ve tartışmalı güvenlik yasayı yürürlüğe girmeden önce dağılan Joshua Wong Demosisto'nun eski liderlerinden biri de var.

Haziran ayında kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'na göre Hong Kong'da Çin'in bölücülük, yıkıcılık ve terörizm olarak tanımladığı suçları işleyenler ömür boyu hapis cezasına çarptırılabiliyor.

China Daily: Düşmanlarla dansın bir sonucu

Diğer yandan Çin'de yayınlanan ve Çin Komünist Partisi'ne ait olan China Daily gazetesindeki köşe yazılarından birinde Lai'nin tutuklanmasının "düşmanlarla dansın bir sonucu" olduğu ifade edilerek "Adaletin gecikmiş olması adalet olmadığı anlamına gelmez" denildi. Geçmişte Lai'yi ''hain'' olarak nitelendiren gazete medya, patronunun tutuklanmasını destekleyen açıklamalar yapmıştı.

AFP, Reuters / NS, EC

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