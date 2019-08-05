 Hong Kong′da grevin gölgesinde eylem | DÜNYA | DW | 05.08.2019

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DÜNYA

Hong Kong'da grevin gölgesinde eylem

Genel grevin ilan edildiği Hong Kong'da göstericiler bugün bir kez daha sokağa çıktı. Tansiyonun yükseldiği eylemler sırasında polis 82 kişiyi gözaltına aldı.

Hong Kong Haziran ayından bu yana gösterilere sahne oluyor

Hong Kong Haziran ayından bu yana gösterilere sahne oluyor

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong'da Haziran ayından bu yana devam eden gösterilerde polis, bir günde 82 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılar, Hong Kong polisinin eylemler sırasında bir günde gerçekleştirdiği en fazla gözaltı olarak kayıtlara geçti.

Gözaltılar, şehir çapında gerçekleştirilen grevin bir parçası olarak düzenlenen eylem sırasında yapıldı. Genel grev nedeniyle toplu taşıma hizmetinin durma noktasına geldiği Hong Kong'da bazı tren ve otobüs seferlerinin yapılmaya başlaması ile on binlerce gösterici kentin farklı noktalarında eylem düzenledi. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiye başvurdu. Siyah kıyafetli göstericilerin bazı sokak ve ana caddeleri saatlerce işgal ettiği bildiriliyor. 

Pekin'in destek verdiği Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam, son iki hafta içerisinde yaptığı ilk açıklamada göstericilerden gelen istifa çağrılarına kulak tıkayarak, hükümetin asayişi sağlamakta kararlı olduğunu söylemişti. Gösterilerin Birleşik Krallık'ın eski kolonisi olan Hong Kong'un ekonomisine zarar verdiğini belirten Liam, "Devrim istediklerini öne sürüyorlar. Bu eylemler siyasi taleplerinin ötesine geçiyor" demişti.

Polis gösterilere plastik mermi ile müdahale etti

Polis gösterilere plastik mermi ile müdahale etti

Gösteriler sırasında çatışma

Hong Kong'daki gösteriler sırasında North Point bölgesinde göstericilerin barikat kurmak istemesi üzerine çatışma çıktı. Akşam saatlerinde çıkan çatışmada bölgede yaşayanların sopalarla göstericilere saldırdığı belirtiliyor. Göstericilerin trafik konileri, metal barikat parçaları ve sopalarla karşılık verdiği bildiriliyor. Associated Press haber ajansı göstericilere müdahale eden grubun kimliğinin bilinmediğini duyurdu.

Göstericiler bazı yollara barikat kurmaya çalıştı

Göstericiler bazı yollara barikat kurmaya çalıştı

Gösterilerin çıkış noktası tepki toplayan yasa tasarısı

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı kitlesel gösterileri tetiklemişti.

Protestolar, 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendiriliyor.

Hong Hong polisi göstericilere karşı orantısız güç kullanmakla eleştiriliyor. Ancak polis gösteriler sırasında tansiyonun hızlı bir şekilde yükseldiğini ve eylemlerin kontrolden çıktığını savunuyor. Resmi verilere göre Hong Kong'daki protestoların başlangıcından bu yana 420 kişi gözaltına alındı. Polis, iki ay içerisinde güvenlik güçlerinin 160 plastik mermi ve yaklaşık bin adet göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını açıkladı.

dpa,rtr,AP / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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