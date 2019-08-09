 Hong Kong′da binlerce kişi yine sokakta | DÜNYA | DW | 17.08.2019

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DÜNYA

Hong Kong'da binlerce kişi yine sokakta

Hong Kong'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Öğretmenler göstericilere destek için sokağa döküldü. Çin yanlıları da hükümete destek için eylemde.

Eylemler yağış altında gerçekleşiyor

Eylemler yağış altında gerçekleşiyor

Haziran ayından bu yana gösterilere sahne olan Hong Kong'da bu kez öğretmenler sokağa döküldü. "Yeni nesli koruyun" yazılı pankartlar taşıyan öğretmenler, Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Liam'ın konutuna yürüdü.

Liam'a göstericilerin talebine kulak verme çağrısı yapan eylemciler, hükümet binasının önündeki parmaklıklara beyaz kurdeleler bağladı. Öğretmenler, aralarında çok sayıda öğrencinin de bulunduğu göstericilere karşı şiddet kullanılmasına son verilmesini istedi.

Eylemi organize eden Hong Kong Öğretmenler Birliği'nin Başkanı Fung Wai-wah, "Öğrencilerimizi, gençlerimizi korumak istiyoruz. Öğretmenler onların yalnız olmadığını göstermek ve onlar adına konuşmakta istekli" dedi.

Demokrasi yanlısı göstericiler, yoğun yağış altında gerçekleşen eylemde Kowloon semtindeki limana uzanan bir alanda yürüyüş gerçekleştiriyor. Göstericiler arasında yer alan 31 yaşındaki Minnie Lee, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınmaktan korksak da devam etmeliyiz. Biz demokrasi ve haklarımız için savaşıyoruz. Yanlış birşey yapmıyoruz" dedi.

Göstericiler, Liam'ın istifa etmesini, seçimlere gidilmesini ve göstericilere yönelik polis şiddetinin bağımsız bir şekilde araştırılmasını istiyor.

Çin yanlıları da sokakta

Hong-Kong'da bir gösteri de Çin'in desteklediği Liam yönetiminin taraftarı tarafından düzenleniyor. Çin bayrakları ile sokağa dökülen binlerce eylemci hükümete ve orantısız güç kullanmakla eleştirilen polise destek veriyor. Hong Kong'da iki farklı grubun gösteri yapmasının halktaki kutuplaşmanın bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Gösterilere ilişkin dün Çin'den yine askeri müdahale uyarısı gelmişti. Çin devletinin kontrolündeki "Global Times"ın baş makalesinde "Çin'in Hong Kong'daki ayaklanmaları güç kullanarak bastırma kararını henüz almadığı, ancak bu seçeneğe de sahip olduğu" mesajı verilmişti.

Hong Kong'ta 11 haftadır süren gösteriler sırasında 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin çıkış noktası

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı, Haziran ayında başlayan kitlesel gösterileri tetiklemişti. Protestolar, 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendiriliyor.

Britanya, 156 yıllık sömürgesi Hong Kong'un egemenliğini 1997 yılında Çin'e devretmiş, Hong Kong Çin'e bağlı yarı-özerk bir kent statüsüne kavuşmuştu.

AFP,AP,rtr/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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