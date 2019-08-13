 Hong Kong′da askeri müdahale endişesi | DÜNYA | DW | 15.08.2019

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DÜNYA

Hong Kong'da askeri müdahale endişesi

Hong Kong’da yaklaşık on haftadır devam eden protestolarda gerginlik artıyor. Çin ordusunun Hong Kong sınırındaki hareketliliği, askeri müdahale endişesi yarattı.

International Army Games militärische Sportveranstaltung (Reuters)

Çin ordusu Hong Kong’un sınır komşusu Shenzen kentindeki askeri varlığını artırıyor  Fransız haber ajansı AFP'nin bölgedeki muhabiri, binlerce kişiden oluşan birliklerin  Shenzen Bay Stadyumu'nda geçit töreni yaptığını ve bu esnada stadın içinde ve dışında çok sayıda zırhlı araç ile askeri nakliye aracının bulunduğunu bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pekin'in Hong Kong sınırına askeri birlikler kaydırdığından haberdar olduklarını ifade etmişti.

Çin yönetimi, son günlerde Hong Kong ile ilgili yaptığı açıklamalarda göstericiler için "teröristler" tabirini sıklıkla kullanmış ve "demir yumruk" ile harekete geçilmesi yönünde ifadelerde bulunmuştu.

Çin'in Hong Kong sınırındaki askeri hareketliliği olası bir askeri müdahale endişelerini de beraberinde getirdi.  Singapur merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden güvenlik uzmanı Alexander Neill, Hong Kong'daki gelişmelerin, Çin'in ulusal çıkarlarını büyük bir risk altına soktuğunu ve Hong Kong yönetimi ile ona bağlı polis teşkilatının bu çıkarları koruyamayacağını dile getirdi.  

Trump'tan Şi'ye görüşme çağrısı

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump Hong Kong krizinin çözümü için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e görüşme çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Şi'nin Hong Kong'daki problemi hızlı ve insani bir biçimde çözmek istemesi durumunda, bunu yapabileceğinden hiç kuşkum yok" ifadesini kullandı.

Kitle gösterisi planlanıyor

Hong Kong yönetimi lideri Carrie Lam, göstericilerin "şehri uçuruma sürüklemek" istediğini söyledi. Lam hükümetinin taraftarları Çarşamba günü Hong Kong Gazeteciler Birliği önünde bir eylem düzenleyerek, medyanın "taşkınlık yapan kişilere karşı" polisin müdahalesini tek taraflı yansıttığını savundu. Hükümet karşıtı göstericiler ise, emniyet birimleri tarafından aralarına ajanlar sokulduğunu iddia ediyor.

Carrie Lam muhalif kesimlerce, protestoculara karşı Çin’in dikte ettiği politikaları uygulamakla suçlanıyor.

Hong Kong yönetiminin, zanlıların yargılanmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’ne iadesini öngören bir yasa tasarısını gündeme getirmesi ile Haziran ayında başlayan protesto gösterileri, tasarının geri çekilmesine rağmen artan şiddet olayları ve gerilimle devam ediyor. Göstericiler son olarak önümüzdeki Pazar günü Hong Kong'da çok büyük bir kitlesel eylem yapılacağını duyurdu.

AFP,KNA,dpa,Reuters / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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