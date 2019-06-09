 Hong Kong tartışmalı sınır dışı tasarısını askıya aldı | DÜNYA | DW | 15.06.2019

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DÜNYA

Hong Kong tartışmalı sınır dışı tasarısını askıya aldı

Hong Kong'un lideri Carrie Lam, zanlıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmaya yönelik yasa tasarısının askıya alındığını duyurdu.

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Hong Kong'un lideri Carrie Lam, yoğun protestolara yol açan zanlıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmaya yönelik yasa tasarısının askıya alındığını duyurdu.

Hong Kong'da Çin Halk Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösterdiğinden kuşkulanılan kişilerin Çin makamlarına teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısı dev bir protesto dalgası başlatmıştı. Carrie Lam, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarısının ertelendiğini duyurdu. Pekin yönetimine bağılığıyla bilinen özel idari bölge statüsündeki Hong Kong'un lideri Lam, "Hükümet tasarıyı askıya almaya karar verdi" ifadesini kullandı.

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Geçen hafta yüzbinlerce gösterici Hong Kong’un ana caddelerini trafiğe kapatarak, hükümet bölgesine giriş çıkışlara engel olmuştu. Protestolardan sonra Hong Kong özerk yönetimi Yasama Konseyi, tasarının ertelenmesini gündemine almıştı.

Söz konusu tasarıya karşı çıkanlar, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne teslim edilecek zanlıların, bu ülkede bağımsız olmayan, uluslararası standartlardan uzak ve muhalifleri takibat altına alan hukuk sistemi içinde haklarını aramak zorunda bırakılacağını dile getiriyor.

Hong Kong 1997 yılında İngiltere tarafından Çin’e iade edilmesinden bu yana, özel idare adı altında özerk bir konuma sahip. Yaklaşık 7 milyon insanın yaşadığı Hong Kong’da, Çin Halk Cumhuriyeti’nin aksine basın ve gösteri özgürlüğü uygulanıyor.

DW/ AFP, AP/TY/BW

©Deutsche Welle Türkçe

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