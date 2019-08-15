Hong Kong liderinden ses kayıtlarına ilişkin açıklama

Çin'e bağlı Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, istifa etmek istediğine ilişkin haberleri yalanladı. Lam, düzenlediği basın toplantısında görevinin başında kalmaya devam edeceğini belirterek, "Hong Kong'a yardım edebilmek için ben ve ekibimin kalması gerektiğini son üç ayda birçok kez söyledim" dedi.

Çin hükümeti ile istifa konusunda görüşmeyi "aklına bile getirmediğini" belirten Lam, "İstifa etmek istiyormuşum ama bunu yapamıyormuşum şeklinde bir anlaşmazlık mevcut değil" diye konuştu.

Çin yanlısı politikalarıyla tanınan Lam'ın istifa edeceğine dair haberler Reuters haber ajansının servis ettiği bir ses kaydı üzerine yayıldı.

Söz konusu ses kaydında, Lam'ın geçen hafta iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda seçme şansı olması halinde Haziran'dan bu yana süren hükümet karşıtı eylemlerin sorumluluğunu üstlenip, istifa edeceğini belirttiği iddia ediliyor.

Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, istifa etmek istemediğini açıkladı

Lam'e ait olduğu öne sürülen İngilizce ses kaydında, "Eğer seçme imkanım olsaydı öncelikle istifa eder, samimi şekilde özür dilerdim" dediği belirtiliyor.

Aynı kayıtta Lam, "Bir hükümet başkanı için Hong Kong'da bu denli büyük bir kaosa yol açmış olmak affedilemez bir durum" ifadelerini kullanıyor. Ancak Lam krizi çözmek için elindeki imkanların "son derece yetersiz" olduğunu da vurguluyor. Lam, kitlesel gösterilerin Pekin için "Güvenlik ve egemenlik" meselesine dönüşmesi nedeniyle krizi çözmede yetersiz kaldığını da sözlerine ekliyor.

Gösterilerin çıkış noktası

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı, Haziran ayında başlayan kitlesel gösterileri tetiklemişti. Protestolar, 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendiriliyor.

Reuters, afp/TY,GA

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