 Hong Kong havalimanında uçuşlara yine protesto engeli | DÜNYA | DW | 13.08.2019

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DÜNYA

Hong Kong havalimanında uçuşlara yine protesto engeli

Hong Kong'da hükümet karşıtı göstericilerin havalimanına girişleri kapatması üzerine bugün de tüm uçakların kalkışı iptal edildi. Havalimanından kalkışlar dün de aynı nedenle iptal edilmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesi Hong Kong'da hükümet karşıtı gösteriler havalimanından uçuşları etkilemeye devam ediyor.

Hong Kong havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Hong Kong Havalimanı'ndaki tüm operasyonlar ciddi şekilde aksaklığa uğradı, tüm kalkışlar iptal edildi" denildi.

Açıklamada, yolcuların havalimanına gelmemesi, hâlihazırda havalimanında olanların ise en kısa sürede terminal binalarından ayrılması istendi.

Yetkililer, havalimanına ulaşan uçakların inmesinde bir sorun yaşanmasını beklemediklerini belirtti.

Hongkong Internationaler Flughafen Proteste

Yaralı göstericiyle dayanışma

Havalimanın açıklaması, demokratik reform talebiyle protesto düzenleyen binlerce kişinin hafta başından bu yana havalimanında toplanarak yolcuların terminallerdeki kalkış alanlarına ulaşmasını engellemesinin ardından geldi.

Havalimanındaki eylemcilerin bazıları, hafta sonundaki protestolarda gözünden yaralanan bir kadın göstericiyle dayanışma göstermek için tek gözünü bandajla kapattı.

Hong Kong havalimanında dün protestolar nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edilmişti.

DW,AFP,AP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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