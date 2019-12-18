Homoseksüellik (Eşcinsellik), aynı cinsiyete duygusal çekim ya da cinsel ilişki yönelimidir.

Eşcinsellik ilk çağlardan bu yana var olmasına rağmen günümüzde hala tartışılan bir konudur. Erkek eşcinseller genel olarak 'gay', kadın eşcinseller lezbiyen olarak adlandırılır. DW Türkçe'nin eşcinsellik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.