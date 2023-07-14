Hollywood'da tarihi grev

Büyük film stüdyolarıyla sektör çalışanları arasında uzlaşı sağlanamayınca Hollywood'da senaristlerin ardından oyuncular da grev kararı aldı. Böyle bir durum son olarak 1960'ta yaşanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) film ve televizyon piyasasında çalışan oyuncular ile büyük film stüdyoları arasındaki görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine grev kararı alındı. Oyuncular Sendikası Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) adına müzakereleri yöneten Duncan Crabtree-Ireland'ın dün Los Angeles'te yapığı açıklamaya göre sendika yönetimi grev kararını onayladı. Böylece gece yarısından itibaren 1980 yılından bu yana oyuncular ilk defa grev başlatmış oldu.

Hollywood'ta senaristlerin grevi de yaklaşık üç aydır devam ediyor. Böylece 1960 yılından beri ilk defa hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grev yapmış oluyor.

Senaristlerin greviyle film ve televizyon sektöründe yapımların halihazırda yavaşladığı ve buna şimdi oyuncuların da eklenmesiyle işlerin tamamen durmasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtiliyor.

Teliflere zam ve yapay zekaya düzenleme talebi

160 bin oyuncuyu temsil eden Screen Actors Guild Sendikası, büyük stüdyolar ve internet üzerinden film, dizi ve belgeseller sunan Disney, Paramount, Netflix ve benzeri şirketlerden teliflere zam, ayrıca yapay zekanın haklarını etkileyecek kullanımına yönelik garantiler talep ediyor. Toplu sözleşme pazarlıkları için tanınan süre dün gece uzlaşı sağlanamayınca sona ermişti.

Hollywood'daki film ve televizyon yapımcıları birliğinden yapılan açıklamada ise oyuncuların greve gitme kararı alması eleştirildi. Walt Disney Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger de, televizyon kanalı CNBC'de katıldığı bir programda, sendikanın talebinin "gerçekçi olmadığını" öne sürerek, grev kararı alınmasının "çok rahatsız edici" olduğunu dile getirdi.

Bob Iger Fotoğraf: Jordan Strauss/Invision/AP/picture alliance

Hollywood oyuncuları, internet üzerinden film ve dizilerle belgeseller ve benzeri yapımlar sunan şirketlerin artması ve piyasada güçlenmesiyle son on yılda teliflerin hissedilir biçimde kötüleştiğini savunuyor.

Telifler dışında ilaveten yapay zekanın kullanım alanlarının genişlemesinin de pek çok oyuncuda "var olma korkusu" yarattığı belirtiliyor.

Bu arada oyuncular sendikası sadece dünya çapında tanınmış Meryl Streep, Jennifer Lawrence veya Glenn Close gibi büyük isimleri temsil etmiyor; onların yanı sıra küçük yan rollerle hayatını sürdürmeye çalışan binlerce oyuncunun haklarını da savunuyor.

Hem oyuncu hem de senaristlerin grevlerinin Hollywood yapımlarında uzun süreli gecikmelere yol açması bekleniyor. Grev kararı kapsamında oyuncular tamamlanan yapımların tanıtımı ve reklam çalışmalarında da yer almıyor. Bu da özellikle para kazandırması beklenen filmlerin gösterime girdiği yaz sezonu ortasında yapımcılar için dezavantaj anlamına geliyor. İşverenle çalışanlar arasındaki grevlerin sürmesi halinde 18 Eylül'de yapılması planlanan Emmy Film Ödülleri töreninin ertelenmesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor.

AFP / ETO, ET

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