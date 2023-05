Hollywood'da grev kararı: Yapımlar tehlikede

ABD ve dünya sinemasının lokomotifi Hollywood'da sinema ve dizi film sektöründe görevli binlerce senarist ve yazar bugünden itibaren greve gitme kararı aldı. Yazarlar Birliği (WGA) üyeleri, Walt Disney Co. ve Netflix Inc. gibi yapım şirketlerinden ücretlerinde iyileştirme istedi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

Film ve televizyon yazarlarını temsil eden Writers Guild of America (WGA), Walt Disney Co ve Netflix Inc gibi yapım şirketlerinden daha yüksek ücret talep etmelerine rağmen anlaşmaya varamayınca, 15 yıl aradan sonra ilk kez grev kararı aldı.

WGA, New York, Los Angeles ve diğer bölgelerde yaklaşık 11 bin 500 yazarı temsil ediyor. Yazarlar, Salı öğleden sonra Hollywood stüdyolarının önünde gösteri yapmaya hazırlanıyor.

Netflix yapımı Bridgerton Fotoğraf: Liam Daniel/Netflix

Stüdyoları temsil eden Motion Picture and Television Producers Alliance (AMPTP) Pazartesi akşamı "cömert ücret artışları" teklif ettiklerini ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Yazarlar daha yüksek ücret ve yayın patlamasından elde edilen kardan daha fazla pay talep ederken, yapım şirketleri maliyetleri düşürmeleri gerektiğini ve ekonomik anlamda büyük baskı altında olduklarını öne sürüyor.

TV şovları, film ve diziler durabilir

Grev, geç saatlerde yayınlanan programların durması, planlanan televizyon dizileri ve filmlerin yayınlanmasında büyük gecikmeler yaşanması anlamına geliyor.

WGA sendikası, yapım şirketlerinin yazarları asgari ücretle çalıştırma alışkanlığının arttığını ve yapımlar artsa da istihdam edilen senarist sayısının azaldığını belirtiyor.

AMPTP ise açıklamasında, WGA'nın yapım şirketlerinin "ihtiyaç olsun ya da olmasın belirli bir süre için" belirli sayıda yazarı işe almasını gerektirecek "zorunlu kadro" taleplerinin önemli bir anlaşmazlık noktası olduğunu duyurdu.

Netflix dizisi Stranger Things izlenme rekorları kırıyor Fotoğraf: Netflix/dpa/picture alliance

Yazarların en önemli taleplerinden bir diğeri ise, yazıldıktan yıllar sonra bile Netflix gibi platformlarda yayınlanmaya devam eden diziler için kendilerine ödenen telifin yeniden düzenlenmesi gerektiği.

Yazarlara on yıllardır, klasik televizyon yayıncılığında, televizyon tekrar yayınları veya DVD satışları gibi eserlerinin yeniden kullanımından doğan hakları nedeniyle ödeme yapılıyordu. Ancak digital platformlarda ise eserleri "Bridgerton" ya da "Stranger Things" gibi dünya çapında yüz milyonlarca kez islense bile, sadece sabit bir yıllık ödeme yapılıyor.

Yazarların 15 yıl önce düzenlediği 100 günlük grev 2 milyar dolardan yüksek bir zarara yol açmıştı.

Reuters,AFP/MK,EC

