 Hollywood yapımcısı Weinstein′a 23 yıl hapis cezası | DÜNYA | DW | 11.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Hollywood yapımcısı Weinstein'a 23 yıl hapis cezası

Eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein tecavüz ve ağır cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein

Eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki ceza belli oldu. New York'ta görülen davanın ceza duruşmasında mahkeme Weinstein'ı tecavüz ve ağır cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Miramax film stüdyolarının kurucusu olan Weinstein'ın yargılamada alabileceği hapis cezası maksimum 29 yıldı. Weinstein yaklaşık iki hafta önce iki olayda tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunmuştu.

Aralarında Angelina Jolie, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi dünyaca ünlü aktrislerin de bulunduğu 80'den fazla kadın Weinstein'a cinsel taciz ve şiddet suçlaması yöneltmişti. New York'taki davada ise 67 yaşındaki Weinstein sadece iki olaydan yargılandı. Mahkeme Weinstein'ın 2006 yılında eski prodüksiyon asistanı Mimi Haleyi'yi oral seks yapmaya zorladığına ve 2013 yılında da Jessica Mann'a tecavüz ettiğine hükmetti.

Duruşma boyunca suçlamaları reddeden Weinstein ise cinsel ilişkide karşılıklı rıza olduğunu savundu. Weinstein'ın avukatları da verilen cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Avukatlar müvekkillerinin alt sınır olan beş yıl hapisle cezalandırılması gerektiğini savundu. Avukatlar Weinstein'ın gelecek hafta 68 yaşına gireceğini ve mahkemenin verdiği hapis cezasının müebbet hapis anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca müvekkillerinin film dünyasına hizmetlerde bulunduğunu ve birden fazla çocuk sahibi olduğunu ifade etti.

Savcılık ise duruşmada belli bir sayı telaffuz etmezken yüksek bir hapis cezası verilmesi gerektiğini savundu. Weinstein'ın yıllar boyunca kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu ve pişmanlık göstermediği ifade edildi.

Weinstein ise ceza duruşmasındaki ifadesinde olan bitenden dolayı "tamamen şaşkınlık içinde olduğunu" belirterek "MeToo hareketinin kurbanı olduğunu" söyledi. Weinstein "Bu ülke için endişeleniyorum" diye konuştu.

Duruşmada mağdurlar da söz aldı. Haleyi, Weinstein'ın insanlara olan güvenini ve inancını kırdığını belirterek "Bir parçamı tahrip etti" dedi. Eski oyuncu Mann ise yaşanan olayın anısının kendisinde yarattığı yükü hayatının sonuna kadar taşıyacağını belirtti. Verilen cezanın kendisini rahatlattığını belirten Mann "Artık dolabımda saklanan canavarlar olmayacak" diye konuştu.

Weinstein hakkındaki suçlamalar 2017 yılı sonbaharında cinsel saldırılara va kadına şiddete karşı dünya çapında yayılan MeToo hareketiyle öğrenilmişti. Ocak ayında New York'ta başlayan dava, hareket açısından önemli bir sonuç olurken Weinstein'ın ceza alması da bir başarı olarak kabul ediliyor.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Yapımcı Weinstein tecavüzden suçlu bulundu

Hollywood’un taciz ve tecavüz iddiasıyla yargılanan ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein’ın davasında jüri kararını açıkladı: tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu. (24.02.2020)  

Benzer içerik

USA New York Weinstein Prozess

Yapımcı Weinstein tecavüzden suçlu bulundu 24.02.2020

Hollywood’un taciz ve tecavüz iddiasıyla yargılanan ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein’ın davasında jüri kararını açıkladı: tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu.

Harvey Weinstein

Weinstein adalete teslim oldu 25.05.2018

ABD'de onlarca kadın tarafından tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein polise teslim oldu.

New York Manhattan Criminal Court Harvey Weinstein

ABD'li yapımcı Weinstein'a bir tecavüz suçlaması da Almanya'dan 22.08.2018

ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik taciz ve tecavüz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi. Bir Alman aktris, tecavüzle suçladığı Weinstein hakkında dava açtı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Koronavirüs Avrupa'da can alıyor

Koronavirüs İtalya’da rekor sayıda can alırken, İspanya’da okullar kapatıldı. Çin’de ise yeni vakalar ağırlıklı olarak yurt dışından gelenlerde görüldü.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılardan arta kalanlar...  