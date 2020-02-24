Hollywood yapımcısı Weinstein'a 23 yıl hapis cezası

Eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki ceza belli oldu. New York'ta görülen davanın ceza duruşmasında mahkeme Weinstein'ı tecavüz ve ağır cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Miramax film stüdyolarının kurucusu olan Weinstein'ın yargılamada alabileceği hapis cezası maksimum 29 yıldı. Weinstein yaklaşık iki hafta önce iki olayda tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunmuştu.

Aralarında Angelina Jolie, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi dünyaca ünlü aktrislerin de bulunduğu 80'den fazla kadın Weinstein'a cinsel taciz ve şiddet suçlaması yöneltmişti. New York'taki davada ise 67 yaşındaki Weinstein sadece iki olaydan yargılandı. Mahkeme Weinstein'ın 2006 yılında eski prodüksiyon asistanı Mimi Haleyi'yi oral seks yapmaya zorladığına ve 2013 yılında da Jessica Mann'a tecavüz ettiğine hükmetti.

Duruşma boyunca suçlamaları reddeden Weinstein ise cinsel ilişkide karşılıklı rıza olduğunu savundu. Weinstein'ın avukatları da verilen cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Avukatlar müvekkillerinin alt sınır olan beş yıl hapisle cezalandırılması gerektiğini savundu. Avukatlar Weinstein'ın gelecek hafta 68 yaşına gireceğini ve mahkemenin verdiği hapis cezasının müebbet hapis anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca müvekkillerinin film dünyasına hizmetlerde bulunduğunu ve birden fazla çocuk sahibi olduğunu ifade etti.

Savcılık ise duruşmada belli bir sayı telaffuz etmezken yüksek bir hapis cezası verilmesi gerektiğini savundu. Weinstein'ın yıllar boyunca kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu ve pişmanlık göstermediği ifade edildi.

Weinstein ise ceza duruşmasındaki ifadesinde olan bitenden dolayı "tamamen şaşkınlık içinde olduğunu" belirterek "MeToo hareketinin kurbanı olduğunu" söyledi. Weinstein "Bu ülke için endişeleniyorum" diye konuştu.

Duruşmada mağdurlar da söz aldı. Haleyi, Weinstein'ın insanlara olan güvenini ve inancını kırdığını belirterek "Bir parçamı tahrip etti" dedi. Eski oyuncu Mann ise yaşanan olayın anısının kendisinde yarattığı yükü hayatının sonuna kadar taşıyacağını belirtti. Verilen cezanın kendisini rahatlattığını belirten Mann "Artık dolabımda saklanan canavarlar olmayacak" diye konuştu.

Weinstein hakkındaki suçlamalar 2017 yılı sonbaharında cinsel saldırılara va kadına şiddete karşı dünya çapında yayılan MeToo hareketiyle öğrenilmişti. Ocak ayında New York'ta başlayan dava, hareket açısından önemli bir sonuç olurken Weinstein'ın ceza alması da bir başarı olarak kabul ediliyor.

AFP / EC, TY

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