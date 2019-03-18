Hollanda’nın Utrecht kentinde silahlı saldırı

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayın içinde yaşanan silahlı saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Hollanda polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Helikopterler olay yerinde, şu ana dek henüz bir tutuklama yok. Saldırgan kaçtı" denildi. Polis olayın "terör saldırısı" olma ihtimalinin de araştırıldığını kaydetti. Utrecht polisi twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının 10:45 sularında düzenlendiğini ve yaralananlar olduğunu belirtti. Kentte terör tehdidi seviyesi en üst düzeye yükseltildi.

Hollanda televizyonuna konuşan bir görgü tanığı, yaşanan bir tartışmanın ardından bir kadının yere yığıldığını ve çok sayıda erkeğin ise olay yerinden kaçtığına belirtti. Olayın yaşandığı tramvay durağının olduğu meydana polis tarafından giriş-çıkışlar yasaklandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevkedildi.

Hollanda haber ajansı ANP saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ajans kurbanın naaşının iki tramvayın arasında, rayların üzerinde olduğunu belirtti.

Hükümetten kriz toplantısı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte olayın ardından yaptığı ilk açıklamada büyük bir üzüntü içinde olduğunu ve hükümetin hemen bir kriz toplantısı yapacağını dile getirdi. Hollanda basını özellikle Lahey’de güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ve terörle mücadele birimlerinin koordinatörünün de ilgili yetkilileri acil kriz toplantısına çağırdığını duyurdu.

Reuters,dpa / ET, HT

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