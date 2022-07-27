De Vries cinayetinde altıncı gözaltı

Hollandalı gazeteci Peter R. de Vries cinayeti davasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Polis, 27 yaşındaki şüphelinin daha önce de bir örgütün şiddet eylemlerine karıştığını açıkladı. Şüpheli, De Vries cinayetinde gözaltına alınan altıncı kişi.
Yetkililer, cinayetin arkasında Hollanda'nın bir dönem en çok aranan şüphelilerinden olan Ridouan Taghi liderliğindeki suç örgütünün olduğu görüşünde. De Vries, bu örgütle ilgili geniş çaplı bir cinayet davasının baş tanığının da gizli danışmanıydı. Daha önce tanığın erkek kardeşi ve avukatı da öldürülmüştü. De Vries, Taghi’nin ölüm listesinde kendi isminin de bulunduğunu söylemişti.
Temmuz ayı başında arka arkaya üç şüphelinin daha yakalanması ve kritik bir tanığın ortaya çıkması De Vries cinayeti davasında bir dönüm noktası olarak görülmüş; Savcılık tanığın çeteyle doğrudan bir bağlantı sağlayabileceğini açıklamıştı.