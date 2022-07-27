De Vries cinayetinde altıncı gözaltı

2021’de Amsterdam'da öldürülen gazeteci De Vries cinayeti davasında bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Hollandalı gazeteci Peter R. de Vries cinayeti davasında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Polis, 27 yaşındaki şüphelinin daha önce de bir örgütün şiddet eylemlerine karıştığını açıkladı. Şüpheli, De Vries cinayetinde gözaltına alınan altıncı kişi.

Suç konusunda uzman araştırmacı gazeteci De Vries, 6 Temmuz 2021'de Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da bir canlı yayının ardından sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki gazeteci, vurulduktan dokuz gün sonra aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olaydan kısa bir süre sonra silahı ateşleyen saldırgan ve saldırganın olay yerinden kaçtığı aracı kullanan bir diğer kişi gözaltına alınmıştı. Söz konusu zanlılar, Amsterdam'da müebbet hapis talebiyle yargılanıyor.

Peter R. de Vries Fotoğraf: ANP/imago images

Yetkililer, cinayetin arkasında Hollanda'nın bir dönem en çok aranan şüphelilerinden olan Ridouan Taghi liderliğindeki suç örgütünün olduğu görüşünde. De Vries, bu örgütle ilgili geniş çaplı bir cinayet davasının baş tanığının da gizli danışmanıydı. Daha önce tanığın erkek kardeşi ve avukatı da öldürülmüştü. De Vries, Taghi’nin ölüm listesinde kendi isminin de bulunduğunu söylemişti.

Dubai'de gözaltına alınan Taghi, 2019’da Hollanda’ya iade edilmişti. Gözaltında cinayet davası kararını bekleyen Taghi'ye henüz De Vries cinayetiyle ilgili bir suçlama ise yöneltilmiş değil.

Temmuz ayı başında arka arkaya üç şüphelinin daha yakalanması ve kritik bir tanığın ortaya çıkması De Vries cinayeti davasında bir dönüm noktası olarak görülmüş; Savcılık tanığın çeteyle doğrudan bir bağlantı sağlayabileceğini açıklamıştı.

DW,dpa,AP / SÖ,ET