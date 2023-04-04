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Hollanda'da tren kazası
Hollanda'da tren kazasıFotoğraf: Kyrlian de Bot/REUTERS
PolitikaHollanda

Hollanda'da tren kazası: En az 1 ölü, 30 yaralı

5 saat önce

Hollanda'da meydana gelen tren kazasında Lahey'e giden bir yolcu treni raydan çıktı, en az bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

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Hollanda'da meydana gelen tren kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği, aralarında ağır vakalar da olmak üzere en az 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yerel acil durum ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Salı günü sabaha karşı iki katlı bir hızlı yolcu treninin rayların üstünde bulunan inşaat malzemelerine çarparak raydan çıktığı ifade edildi. Açıklamada, yaklaşık 60 yolcu taşıyan gece treninin, Hollanda'nın batısında bulunan Amsterdam şehrinden yaklaşık 65 kilometre güneyindeki Lahey'e doğru yol alırken Voorschoten isimli köyün yakınlarında raydan çıktığı, 1 kişinin öldüğü ve en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ifade edilirken, yerel bir radyoya konuşan itfaiye sözcüsü, 19 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, diğerlerinin olay yerinde tedavi edildiğini söyledi.

Hollanda Haber Ajansı'nın (ANP) geçtiği habere göre, trenin ön vagonu kazadan sonra raydan çıkıp yandaki tarlaya saplanırken, ikinci vagon yan yattı ve en arkadaki vagonda yangın çıktı ancak daha sonra söndürüldü.

Kazanın nedenine dair farklı haberler bulunuyor. Kazaya dair ilk gelen haberlerde yolcu treninin bir yük treniyle çarpıştığı ifade edilmişti. Hollanda Demiryolları (NS) Sözcüsü Erik Kroeze kazaya bir yük treninin dahil olduğunu ancak detay veremeyeceğini söyledi. Kaza sonrasında Amsterdam ile Brüksel ve Paris arasındaki trenlerin en azından Salı öğleden sonraya kadar iptal edildiği ifade edildi.

rtr / DÇÜ,AI

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