 Hollanda′da terör saldırısı önlendi | AVRUPA | DW | 28.09.2018

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AVRUPA

Hollanda'da terör saldırısı önlendi

Hollanda'da terörle mücadele birimleri saldırı hazırlığındaki yedi kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin azami sayıda can almayı planladıkları öğrenildi.

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Hollanda'daki kalabalık bir etkinliğin hedef alınacağı belirlenen terör saldırısı güvenlik birimlerince önlendi. Yetkili savcılık olayla ilgili olarak yedi şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada saldırı hazırlığının "neredeyse tamamlanmak üzere olduğuna" da yer verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tüfek ve bomba yerleştirilmiş yelek kullanmayı planladıkları öğrenildi.

Savcılık şüphelilerin aynı zamanda saldıracakları yerin uzağında bomba yerleştirilmiş bir aracı havaya uçurmayı planladıklarının da ortaya çıkarıldığını duyurdu. Bir şüphelinin azami sayıda insanı öldürmeyi planladıklarını söylediği belirtilen savcılık açıklamasında, saldırı hedefinin henüz öğrenilemediği belirtildi.

Hollanda Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, "bir terör hücresinin bertaraf edildiğini" söyledi. Polis operasyonuna 400 dolayında ağır silahlı güvenlik görevlisi ile helikopterlerin katıldığı bildirildi.

Şüpheliler Perşembe günü Arnheim ve Weert kentlerinde yakalandı. Yaşları 21 ile 34 arasında değişen terör zanlılarının Nisan ayından bu yana gizli servis tarafından izlenmekte olduğu belirtildi.

Terörist grubun elebaşılığını, IŞİD'in kontrolündeki bölgelere gitmeye teşebbüs suçundan geçen yıl hüküm giyen 34 yaşındaki bir Iraklının yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan gruptaki iki kişi daha aynı suçtan cezalandırılmıştı.

Haziran ayında, şüphelilerin hâkim karşısına çıkarılacağı Rotterdam'da Fransa ve Hollanda'da terör saldırısı düzenlemeyi planladıkları saptanan iki kişi tutuklanmıştı.

Ağustos ayı sonlarında Almanya'da ikamet eden 19 yaşındaki bir Afgan, Amsterdam garında iki Amerikalıyı bıçakla yaralamış ve ifadesinde İslam dininin Hollanda'da aşağılanmasını eylemine gerekçe göstermişti.

DW,AFP/AG,DÇÜ

Deutsche Welle Türkçe

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