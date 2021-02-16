Hollanda'da seçim korona nedeniyle üç gün sürecek

Hollanda’da üç gün sürecek parlamento seçimleri bugün başladı. Pazartesi sabahı yerel saat ile 7.30'da açılan seçim merkezleri, virüs bulaşma riskini düşük tutmak için Çarşamba gününe kadar açık kalacak. Pazartesi ve Salı günü özellikle yaşlıların ve risk grubunda bulunanların oylarını kullanmaları isteniyor.

Hollanda'da bugün açılan seçim merkezlerinin sayısı yaklaşık bin 600 olarak ifade ediliyor ve bunun tüm oy kullanma merkezlerinin yüzde 20'sine tekabül ettiği belirtiliyor. Bu seçimde ilk kez kırsal kesimde yaşayan 70 yaşın üstündeki vatandaşlar için de mektupla oy kullanma imkanı sağlandı.

Parlamentonun 150 sandalyeli alt kanadında yer almak için Hollanda'da 37 parti yarışıyor. Başbakan Mark Rutte'nin sağ liberal çizgideki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VDD) anketlere göre yaklaşık yüzde 24'lük oy oranı ile seçimin favorisi. Rutte, çocuklara yapılan yardımlarla ilgili skandal nedeniyle yıl başında istifa edeceğini açıklamış ancak görevde kalmayı sürdürmüştü.

Anketlere göre sağ popülist Geert Wilders'in Özgürlük Partisi yüzde 12'lik oy oranıyla ikinci sırada. Seçimlerde VVD, CDA, sol liberal çizgideki D66 ve Hristiyan Birlik partilerinden oluşan koalisyon hükümetinin meclis çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı merak konusu. Seçim sonuçlarının Çarşamba akşam saatlerinde belli olması bekleniyor.

Seçimler ayrıca vatandaşın hükümetin izlediği korona politikalarını başarılı bulup bulmadığını da ortaya koyacak. Hollanda bir süredir yürürlükteki korona tedbirlerine karşı gösterilere sahne oluyor. Pazar günü Lahey'de yine yüzlerce kişinin katılımıyla bir gösteri düzenlendi. Polis göstericilere su ve copla müdahale etti.

AFP, dpa / EC, TY

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