 Hollanda′da seçim korona nedeniyle üç gün sürecek | AVRUPA | DW | 15.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Hollanda'da seçim korona nedeniyle üç gün sürecek

Hollanda’da üç gün sürecek parlamento seçimleri bugün başladı. İlk iki gün risk grubunda olan vatandaşların oy kullanması istenirken seçim sonuçlarının çarşamba akşamı belli olması bekleniyor.

default

Hollanda’da üç gün sürecek parlamento seçimleri bugün başladı. Pazartesi sabahı yerel saat ile 7.30'da açılan seçim merkezleri, virüs bulaşma riskini düşük tutmak için Çarşamba gününe kadar açık kalacak. Pazartesi ve Salı günü özellikle yaşlıların ve risk grubunda bulunanların oylarını kullanmaları isteniyor.

Hollanda'da bugün açılan seçim merkezlerinin sayısı yaklaşık bin 600 olarak ifade ediliyor ve bunun tüm oy kullanma merkezlerinin yüzde 20'sine tekabül ettiği belirtiliyor. Bu seçimde ilk kez kırsal kesimde yaşayan 70 yaşın üstündeki vatandaşlar için de mektupla oy kullanma imkanı sağlandı.

Parlamentonun 150 sandalyeli alt kanadında yer almak için Hollanda'da 37 parti yarışıyor. Başbakan Mark Rutte'nin sağ liberal çizgideki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VDD) anketlere göre yaklaşık yüzde 24'lük oy oranı ile seçimin favorisi. Rutte, çocuklara yapılan yardımlarla ilgili skandal nedeniyle yıl başında istifa edeceğini açıklamış ancak görevde kalmayı sürdürmüştü.

Niederlande I Proteste in Den Haag

Anketlere göre sağ popülist Geert Wilders'in Özgürlük Partisi yüzde 12'lik oy oranıyla ikinci sırada. Seçimlerde VVD, CDA, sol liberal çizgideki D66 ve Hristiyan Birlik partilerinden oluşan koalisyon hükümetinin meclis çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı merak konusu. Seçim sonuçlarının Çarşamba akşam saatlerinde belli olması bekleniyor.

Seçimler ayrıca vatandaşın hükümetin izlediği korona politikalarını başarılı bulup bulmadığını da ortaya koyacak. Hollanda bir süredir yürürlükteki korona tedbirlerine karşı gösterilere sahne oluyor. Pazar günü Lahey'de yine yüzlerce kişinin katılımıyla bir gösteri düzenlendi. Polis göstericilere su ve copla müdahale etti.

AFP, dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Hollanda meclisi de "soykırım" dedi

Hollanda'da parlamento, Çin'deki Uygur azınlığa yönelik uygulamaları soykırım olarak nitelendiren karar teklifini kabul etti. Daha önce ABD ve Kanada'da da bu yönde kararlar alınmıştı.  

Hollanda mahkemesi: Sokağa çıkma yasağı derhal kaldırılmalı

Lahey Bölge Mahkemesi, Hollanda hükümetinin koronvirüs salgını nedeniyle uyguladığı sokağa çıkma yasağının meşru olmadığına, ciddi hak ihlâllerine yol açtığına ve derhal kaldırılması gerektiğine hükmetti.  

Hollanda'da korona protestosu yağma eylemlerine dönüştü

Hollanda’da pandemi nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağına karşı başlayan protestolar pazartesi gecesi de devam etti. Birçok kentte göstericiler dükkanları yağmaladı ve polisle çatıştı.  

Benzer içerik

Niederlande Prozess Geert Wilders

Erdoğan'a "terörist" diyen Wilders'e soruşturma 16.02.2021

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı IŞİD ile ilişkilendirerek "teörist" diye nitelendiren paylaşımı nedeniyle Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders hakkında soruşturma başlattı.

Den Haag Kabinettssitzung Regierungskrise Marc Rutte

Hollanda’da hükümet dağıldı 15.01.2021

Hollanda’da binlerce ailenin haksız yere çocuk yardımı alarak devleti zarara uğrattığı suçlamalarıyla patlak veren skandalın sorumluluğunu üstlenen Başbakan Mark Rutte ve kabine üyeleri istfa etti.

Niederlande Coronavirus | Passanten in Amsterdam

Hollanda beş hafta kapanacak 14.12.2020

Hollanda, koronavirüs vaka sayılarını düşürebilmek için beş hafta kapanma kararı aldı. Hollanda Başbakanı Rutte, "Bir şeylerin düzelmesi için bu ekşi elmayı ısırmamız gerekiyor" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Hollanda'da seçim korona nedeniyle üç gün sürecek

Hollanda’da üç gün sürecek parlamento seçimleri bugün başladı. İlk iki gün risk grubunda olan vatandaşların oy kullanması istenirken seçim sonuçlarının çarşamba akşamı belli olması bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  