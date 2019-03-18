 Hollanda′da polis silahlı saldırı sonrası Türk şüpheliyi arıyor | DÜNYA | DW | 18.03.2019

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DÜNYA

Hollanda'da polis silahlı saldırı sonrası Türk şüpheliyi arıyor

Hollanda'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis 37 yaşındaki Gökmen Tanış'ı arıyor. Olayda ölenlerin sayısı ise üçe yükseldi. Üçü ağır dokuz yaralı var.

Verletzte nach Schießerei in Utrecht (picture-alliance/ANP/R. van Lonkhuijsen)

Hollanda'nın Utrecht kentinde üç kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından Hollanda polisi, 37 yaşında Türkiye doğumlu bir şüphelinin arandığını açıkladı. Polis, şüphelinin isminin Gökmen Tanış olduğunu duyurdu.

Tanış'ın fotoğrafına yer verilen Twitter paylaşımında, tramvayda yaşanan olayla ilişkisi olduğu düşünülen şüpheliyi bulmak için Hollandalılardan yardım istendi.

Bir telefon numarası paylaşan Hollanda polisi, Tanış'tan uzak durulması uyarısında bulundu. Ayrıca Utrecht'te yaşayanlardan evlerinden çıkmaması istendi. 

Ölü sayısı üç kişiye yükseldi 

Utrecht'te yaşanan olayla ilgili bir açıklama da kentin belediye başkanından geldi. Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, Twitter üzerinden yayınladığı video mesajında olay sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının üçe çıktığını söyledi. Ayrıca üçü ağır olmak üzere dokuz kişinin yaralı olduğunu duyurdu. 

"Terör ihtimal dışı değil"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte olay sonrası Lahey'de düzenlediği basın toplantısında terör ihtimalinin gözardı edilmediğini söyledi. "Ülkemiz Utrecht'te saldırının hedefi oldu. Tramvaydaki yolculara ateş açıldığı ve yaralılar olduğu net" diyen Rutte, olayın terör eylemi olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

Rutte "Eğer bu bir terör saldırısı ise tek bir cevabımız olacaktır: Bizim ülkemizin, demokrasimizin fanatiklik ve şiddetten daha güçlü olması gerekiyor" diye konuştu. Hollanda Başbakanı polisin şu noktada şüpheli ya da şüphelileri yakalamaya odaklandığını söyledi. 

Utrecht'te sabah saatlerinde silahlı bir kişi, tramvaydaki yolcuları hedef almıştı. Olayın ardından Utrecht'in çeşitli noktalarından silah sesleri geldiği belirtilmişti. Kentte terör tehdidi seviyesi en üst düzeye yükseltilmişti.  

AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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