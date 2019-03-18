 Hollanda′da iktidar senatoda çoğunluğu kaybetti | AVRUPA | DW | 21.03.2019

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AVRUPA

Hollanda'da iktidar senatoda çoğunluğu kaybetti

Utrecht’teki silahlı saldırıdan iki gün sonra yapılan Hollanda yerel seçimlerinde iktidar partileri büyük oranda oy kaybı yaşarken, sağ popülist Demokrasi için Forum ülkenin en güçlü ikinci partisi konumuna geldi.

Niederlande Thierry Baudet Forum für Demokratie in den Niederlanden (Getty Images/AFP/V. Jannunk)

Hollanda’da iktidarda olan sağ merkez koalisyon, yerel parlamento seçimlerinde yenilgiye uğradı. Hollanda televizyonunda yayınlanan, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, sağ liberal Başbakan Mark Rutte yönetimindeki hükümet senatodaki çoğunluğunu kaybediyor. Söz konusu seçimden en büyük zaferle ayrılan siyasi güç ise, göç karşıtı tavrı ile bilinen sağ popülist Demokrasi için Forum partisi oldu. Bugüne dek senato ve yerel meclislerde temsil edilmeyen parti, elde ettiği yüzde 13’lük oy oranıyla senatoda ikinci büyük parti olarak yer alacak. Parti başkanlığını aşırı sağcı görüşleriyle tanınan ve göç karşıtı olmasının yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) karşıtlığı ve iklim koruma siyasetini kabul etmemesi ile de tanınan Thierry Baudet’in yaptığı Demokrasi için Forum, bazı yerel parlamentolarda, ilk belirlemelere göre en güçlü parti konumunda olacak. İslam karşıtı Özgürlük partisinin lideri Geert Wilders’ın önemli oranda oy kaybettiği seçimlerden kazançlı çıkan bir başka parti ise Yeşiller oldu.

Hükümet senatoda muhalefete muhtaç

Hollanda'daki yerel parlamento seçimleri, geçen Pazartesi günü Utrecht’te düzenlenen ve üç kişinin öldüğü silahlı saldırının gölgesinde yapıldı. Yerel meclislerde görev yapacak olan 570 milletvekilini seçen Hollandalılar aynı zamanda dolaylı olarak senatodaki güç dağılımını da belirlemiş oldu.

Niederlande | Rutte | Neue Koalition verspricht Wohlstand für alle (Reuters/TV)

Başbakan Rutte‘nin partisi sağ liberal VVD (Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi) seçimlerden birinci parti olarak ayrılmayı başarsa da, oy oranı büyük bir düşüşle yüzde 16’ya geriledi. VVD ile birlikte koalisyon hükümetini oluşturan diğer partilerin oy kayıpları daha da fazla oldu. Rutte hükümetinin senatodaki çoğunluğu kaybetmesi iktidar açısından önemli bir sorun. Zira hükümet bundan böyle yasa tasarılarını senatodan geçirmek için muhalefet partilerinin oylarına ihtiyaç duyacak.

Utrecht’te yaşanan ve Hollanda polisinin "terör şüphesi kuvvetli" şeklinde değerlendirdiği silahlı saldırının zanlısı 37 yaşında Türkiye kökenli Gökmen Tanış. Demokrasi için Forum ve Özgürlük partileri saldırıdan sonra, bu saldırıyla göç arasında bir bağ kurmuş ve hükümeti de saldırıdan sorumlu tutmuşlardı.

dpa /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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