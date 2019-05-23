 Hollanda′da burka yasağı yürürlükte | AVRUPA | DW | 01.08.2019

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AVRUPA

Hollanda'da burka yasağı yürürlükte

Hollanda'da yıllardır süren tartışmaların ardından burka yasağı yürürlüğe girdi. Yasak, burka gibi kıyafetleri giyen kadınlara en az 150 euro ceza verilmesini öngörüyor.

Niederlande Frau trägt Burka vor dem Justitzgebäude in Den Haag (Getty Images/AFP/J. Lampen)

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Fransa'daki burka yasağını gündemine alan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, yasağın insan hakları ve din özgürlüğünü ihlal ettiği hükmüne vardı. Komite Fransa'ya yasağı gözden geçirmesi için 180 gün süre verdi. (23.10.2018)

Birçok Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan burka ve peçe yasağı, bugün Danimarka'da yürürlüğe giriyor. Peki, başka hangi Avrupa ülkelerinde burka yasak? (01.08.2018)

İsviçre’nin St. Gallen kantonunda kamusal alanda yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan düzenleme halk oylamasıyla kabul edildi. İsviçre'de kamusal alanda yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan kanton sayısı ikiye yükseldi. (24.09.2018)

Hollanda'da 14 yıldır süren tartışmaların ardından yüzü tamamen kapatan burka gibi kıyafetleri kamusal alanda yasaklayan düzenlenme bugün yürürlüğe girdi. Yasak çerçevesinde okullar, hastaneler ve hükümet binalarının yanı sıra otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarında burka gibi kıyafetlerin giyilmesine ve peçe takılmasına izin verilmeyecek.

Hollanda İçişleri Bakanlığı yerel makamlara ve ilgili kurumlara yasağı uygulama çağrısı yaptı. Yasak çerçevesinde artık güvenlik güçleri kadınlardan yüzünü kapatan giysileri çıkarmasını isteyecek. Yasağa uymayanlara kamu binalarına giriş yasağı ve en az 150 euro para cezası verilecek.  Yasak, tüm yüzü kapatan kask ve kar maskelerini de kapsıyor.

Ancak yasağın uygulamasının nasıl gerçekleşeceği konusunda belirsizlik var. Hollanda'da çok sayıda şehrin yanı sıra hastane, toplu taşıma şirketi ve polis yasağa uymayacağını açıklamıştı.

Hollanda'da burka giyen ya da peçe takan yaklaşık 150 kadın olduğu tahmin ediliyor. Hollanda'da senato uzun süre tartışılan burka yasağına ilişkin düzenlemeye geçen yıl onay vermişti.

İlk yasak Fransa'dan

Daha önce başka Avrupa ülkelerinde de burka gibi giysilere karşı adım atılmıştı. Fransa, 2011'de aldığı kararla Avrupa'da burka yasağını uygulayan ilk ülke oldu. Fransa'yı başka ülkeler izledi. Danimarka bir yıldır peçe yasağı uyguluyor. Danimarkalı yetkililer, 22'si burka giyen kadınlar olmak üzere 39 kadına toplamda bin 340 euroyu bulan ceza kestiğini açıklamıştı.

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Danimarka'da peçe yasağına direnen Türk

dpa/ÖA,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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Danimarka'da peçe yasağına direnen Türk  

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